2022년 이후 신규 분양 끊긴 동남구… 공급 공백 속 새 아파트 주목

노후주택 10채 중 6채… 지역 내 주거 수요 새 아파트로 집중 예상

충남 천안시 동남구에서 오랜만에 새 아파트가 입주를 시작하며 시장의 관심을 끌고 있다. 롯데건설이 동남구 청당동 일원에 선보인 ‘천안 롯데캐슬 더 청당’은 지난 8월 29일부터 입주를 개시해 실수요자들의 관심 속에 순항 중이다.

특히, 분양 공백이 길었던 점이 눈에 띈다. 부동산R114에 따르면 최근 5년간 천안시 동남구의 분양 물량(임대 제외)은 △2021년 4,434가구 △2022년 4,358가구 이후 단절됐다. 올해까지 공급이 없었으며, 2026년에도 예정된 물량이 없는 상황이다. 반면 서북구는 같은 기간 △2021년 705가구 △2022년 5,912가구 △2023년 358가구 △2024년 3,286가구 △2025년 4,752가구 등 꾸준히 공급이 이어져 지역 간 공급 격차가 뚜렷하다.

노후주택 비율도 높다. 천안시 전체 21만5,462가구 가운데 입주 15년 이상 아파트는 12만8,116가구로 59.46%를 차지한다. 이 중 동남구는 전체 8만4,855가구 중 5만3,460가구가 노후주택으로 62.97%에 달한다. 이는 서북구(57.18%)보다 높은 수치로, 상대적으로 새 아파트 수요가 집중될 가능성이 크다는 분석이 나온다.

업계 관계자는 “천안 동남구는 분양 공백이 이어지고 노후주택 비율도 높아 새 아파트에 대한 희소성이 뚜렷하다”며 “이러한 배경 속에서 입주가 시작된 ‘천안 롯데캐슬 더 청당’은 실수요자 유입과 함께 안정적인 주거 수요를 확보할 것”이라고 전망했다.

천안 롯데캐슬 더 청당은 지하 3층~지상 29층, 11개동, 전용면적 59~99㎡ 총 1,199세대 규모의 대단지로 조성됐다. 천안에서 처음 선보인 롯데캐슬 브랜드 대단지라는 상징성과 함께, 청당동 일대는 약 2만여 가구 규모의 신흥 주거타운으로 발전할 것으로 기대되며, 분양 당시부터 큰 관심을 모았다.

단지는 경부고속도로 천안JC와 논산천안고속도로 남천안IC로의 진입이 쉬워 인근 주요 도시는 물론 수도권 지역으로의 뛰어난 접근성을 갖췄으며, 남부대로와 천안대로를 통한 천안 전역으로의 이동도 편리하다. 또한, KTX·SRT가 정차하는 천안역도 인접해 수도권 및 광역 이동성도 뛰어나다. 여기에 교통 호재도 더해졌다. 천안시는 청당동 인근에 계획 중인 ‘청수역’ 신설 사전타당성조사에서 경제성이 확보됐다고 발표했다. 청수역이 들어설 경우, 하루 급행 16회, 완행 29회 등 총 45회 열차가 정차할 전망으로, 천안역과 신흥 주거지 간 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.

생활 인프라도 풍부하다. 인근에 이마트 트레이더스, 홈플러스, 갤러리아백화점 등이 위치해 쇼핑 편의성이 높고, 청수행정타운 상업시설과도 인접해 있다. 이외에도 청당초, 가온중, 청수고, 천안여고 등 다수의 학교도 가까워 교육환경이 양호하며, 청당호수공원, 청당2체육공원, 천안생활체육공원 등 풍부한 녹지시설도 단지 주변에 위치한다.

‘롯데캐슬’ 브랜드 가치에 걸맞은 우수한 상품성도 돋보인다. 대부분의 가구를 채광과 일조에 유리해 실수요자의 만족도가 높은 남향으로 위주로 배치했다. 대부분 가구를 조망과 통풍에 유리한 4Bay 판상형 구조로 설계했으며 일부 타입에는 드레스룸은 물론 알파룸까지 제공해 공간 활용성도 극대화했다.

단지 규모에 걸맞은 다채로운 커뮤니티 시설도 눈에 띈다. 지하 1층에는 고품격 커뮤니티 시설인 캐슬리안센터가 마련돼 있으며, 내부에는 L-라운지(맘&키즈카페, L-다이닝카페, 캐슬홈스쿨), 스포츠클럽(피트니스, GX룸, 멀티룸, PT룸, 실내골프, 스크린골프, 샤워·탈의실) 등 운동 시설과 북카페(비즈니스라운지, 미팅룸, 독서실) 등 다양한 커뮤니티 공간이 갖춰져 있다. 이외에도 웰컴라운지, 어린이집, 게스트하우스, 경로당 등 생활 편의 시설도 갖추고 있으며, 지상은 차량 없는 공원형으로 조성해 안전한 주거 환경을 구현했다.

조경에도 차별화를 뒀다. 롯데건설의 조경 디자인 브랜드 ‘그린바이그루브(GREEN X GROOVE)’가 최초로 적용됐다. 단지 중앙에는 곡선미와 레이어링 기법을 활용한 수경 시설이 조성돼 입체적이면서 감성적인 정원 공간을 연출한다. 빛, 물, 바위 등 자연의 요소를 재해석한 이 정원은 경쾌하면서도 우아한 분위기를 제공하며, 입주민에게 새로운 라이프스타일 경험을 선사한다.