‘K-풍류 페스티벌: 올림판25’ 9월 19~21일 한국문화테마파크 개최

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동의 가을밤이 특별한 빛과 소리로 물든다.

안동시와 한국 정신문화재단은 오는 19일부터 21일까지 3일간 한국문화테마파크에서 ‘K-풍류 페스티벌 올림판25‘를 선보인다.

‘올림판’은 고양과 초월, 놀이와 무대를 뜻하며, 전통과 현대, 사색과 해방이 교차하는 열린 축제의 장을 의미한다.

지난해 산성마을 DJ 페스티벌에 이어 두 번째로 열리는 이번 EDM 행사는 안동호를 배경으로 한 한국문화테마파크에서 펼쳐지며, 관객들에게 색다른 경험을 선사한다.

축제는 DJ 파티, 미디어아트, 슬로우라이프존, 푸드존, 캠핑 등 다채로운 프로그램으로 채워진다.

4개의 스테이지에서는 전문 DJ들이 하우스, 테크노 등 다양한 장르의 음악을 선보이고, LED와 홀로그램으로 연출되는 비주얼아트가 무대와 공간을 가득 채워 전통과 현대가 어우러진 시각적 향연을 제공한다.

또한 관객들이 휴식과 치유를 즐길 수 있는 슬로우라이프존에서는 명상과 요가 등 웰니스 체험 프로그램이 운영된다.

안동의 로컬 음식을 즐길 수 있는 푸드존과 연무마당 캠핑존은 축제의 풍성함을 더하며, 전통놀이와 공연까지 함께 어우러져 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다채로운 콘텐츠를 선보인다.

안동시는 이번 페스티벌을 통해 전통문화와 현대적 감각을 결합한 새로운 축제 모델을 제시하며, 관광객에게 한층 새로워진 안동의 매력을 알릴 계획이다.

안동시 관계자는 “K-풍류 페스티벌을 통해 전통과 현대가 공존하는 안동의 가능성을 보여주고, 젊은 세대와 관광객 모두가 함께 즐기는 축제로 자리매김하길 기대한다”며 “앞으로도 차별화된 콘텐츠를 지속해서 개발해 문화도시 안동의 브랜드 가치를 높여가겠다”고 밝혔다.