1000원 스낵·1500원 견과안주 출시

[헤럴드경제=신현주 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 물가 안정을 위해 1000원대 초저가 상품군(사진)을 강화한다고 15일 밝혔다.

GS25는 PB(자체 브랜드) 상품인 ‘리얼프라이스’ 1000원 스낵 2종과 ‘유어스’ 1500원 견과안주 3종을 이달 18일 선보인다.

1000원 리얼프라이스 스낵은 트위스트와 초코콘 2종이다. 트위스트는 꼬여 있는 독특한 모양에서 시각적인 재미를 주는 동시에 한입 베어 물었을 때 느껴지는 바삭한 식감이 매력이다. 초코콘은 진하게 코팅된 초콜릿을 콘 스낵 위에 풍성하게 입혔다.

1500원 유어스 견과안주는 버터피넛, 솔티드피넛, 멸치&버터피넛이다. 유통채널 내 초저가로 선보이는 견과안주다. 혼술·홈술 트렌드와 맞물려 가볍게 즐기기 좋다.

GS25는 ‘소확행(작지만 확실한 행복)’을 추구하는 소비자들이 1000원대 저가형 가성비 상품을 찾는 경향이 늘어나고 있는 점을 고려했다. 실제 1000원대 가격의 ‘리얼프라이스’ 상품은 지난해 약 10여 종에서 올해 약 40여 종으로 확대됐다. 매출은 1~8월 기준 전년 대비 약 6.9배 증가했다.

특히 GS25는 지난해부터 1900원, 2300원, 3900원 가성비 PB 안주 상품을 확대 중이다. 해당 상품을 필두로 전체 안주 매출이 11.6% 신장하기도 했다.

김시욱 GS리테일 가공식품팀 MD는 “앞으로도 물가 안정을 도울 상품을 선보여 소비자 부담을 덜고, GS25만의 차별화된 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.