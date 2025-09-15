[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북도가 정부의 북극항로 개발에 대응하기 위한 ‘북극항로추진팀’을 신설했다.

15일 경북도에 따르면 북극항로는 북극해와 러시아 북부를 지나 유럽으로 가는 항로로 기존 인도양을 지나 수에즈 운하를 통과하는 항로보다 이동거리를 3분의 2 수준으로 단축할 수 있다.

이번에 신설된 ‘북극항로추진팀’은 경북도 동부청사의 환동해지역본부장 직속 조직으로 편성됐다.

경북도 차원의 북극항로 개발 정책 발굴과 영일만항의 북방물류 거점항만 육성 지원, 극지·항만과 관련된 필수인력 확보를 위한 전문 인재 양성 등을 중점적으로 추진한다.

또 정부의 북극항로 정책 수립에 적극 대응하고, 관련 전문가와의 협력망을 구축해 전략 과제 발굴에도 나설 계획이다.

도는 북극항로 개척을 위해 새 정부의 경북 7대 광역공약에 영일만항 확충 지원을 포함시킨 데 이어 내년 국가투자예산으로 영일만항 남방파제 2단계 축조사업에 1112억원, 영일만 횡단 구간 고속도로 건설에 285억원 등을 정부 예산에 반영시키는 데 힘을 기울이고 있다.

지역구 국회의원 등 정치권도 북극항로 특별법 관련 법안을 발의하는 등 영일만항의 권역별 북극항로 거점항만 지정에 힘을 보태고 있다.

또 이철우 경북지사는 지난 11일 국회의원회관에서 열린 국민의힘과의 예산정책협의회에서 북극항로 거점항구로 영일만항 개발이 잘 추진될 수 있도록 적극적인 관심을 요청하기도 했다.

최영숙 경북도 환동해지역본부장은 “이번 ‘북극항로추진팀’신설을 계기로 경북이 선제적으로 대응해 영일만항을 거점으로 한 항만개발 및 철강, 에너지 산업 발전에 획기적으로 도약하는 기회로 삼겠다”고 말했다.