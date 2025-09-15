누적 탑승객 중 일본인 비중 50% 웃돌아 “신규 노선 적극 발굴해 나갈 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어가 인천~나고야 노선 취항 2주년을 맞았다.

진에어는 지난 2023년 9월 15일 인천~나고야 노선 첫 운항을 시작한 이후 올해 7월 말까지 약 2년 동안 누적 탑승객 50만 명 이상을 수송했다고 15일 밝혔다.

현재 인천~나고야 노선은 꾸준한 수요에 힘입어 매일 2회 운항 중이다. 인천공항(T2)에서는 매일 오전 7시 30분, 오후 4시 05분에 출발, 나고야공항에서는 오전 10시 40분, 오후 7시 15분에 출발하는 일정이다.

해당 노선 탑승객 수치를 보면 같은 기간 누적 탑승객 가운데 일본인 비중이 50%를 웃도는 것으로 나타났다. 진에어 관계자는 “코로나19 이후 회복된 여행 수요, K-팝 열풍, 현지 인바운드 마케팅 등이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다”고 설명했다.

아울러 진에어의 부산~나고야 노선도 지난 14일로 취항 1주년을 맞았다. 해당 노선은 높은 탑승률을 바탕으로 안정적으로 시장에 안착했으며 김해공항에서 매일 오전 8시 40분 출발, 현지에서는 오전 11시 10분 출발하는 일정으로 운항하고 있다.

진에어 관계자는 “한국 여행객들에게는 나고야의 다채로운 매력을 알리고 일본 현지인들 역시 한국의 다양한 문화 콘텐츠를 즐기며 교류의 폭이 더욱 넓어지기를 기대한다”라며 “앞으로도 이런 흐름에 발맞춰 새로운 노선을 적극 발굴하고 기존 노선의 경쟁력을 강화해 나가겠다”라고 말했다.

한편, 나고야는 도쿄와 오사카 사이에 위치하며 미식·역사·현대가 어우러진 매력적인 도시다. 대표 명소로 나고야성, 지브리 파크, 게로 온천, 다테야마 구로베 알펜루트가 있으며, 별미로는 장어덮밥 ‘히츠마부시’가 유명하다. 특히, 지브리 파크는 올해 개장 3주년을 맞아 11월 대규모 축제가 열릴 예정이다.