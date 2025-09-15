도봉구·영등포구·중구 등 참여형 청렴교육·캠페인 활발 공연·토크·퀴즈·연극 등 다채로운 형식으로 조직문화 혁신 시도

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“청렴은 공직자의 생명입니다”

서울 자치구들이 공직자들의 청렴의식을 제고하고 조직 내 투명성과 신뢰를 강화하기 위한 노력을 다각도로 펼치고 있다.

단순한 교육을 넘어 공연, 캠페인, 토론, 연극 등 참여형 프로그램으로 청렴을 생활 속 실천으로 이끌어내는 것이 핵심이다.

■ 도봉구, ‘청렴 차 한 잔’으로 소통과 실천 이끈다

서울 도봉구(구청장 오언석)는 지난 12일 구청 2층 선인봉홀 로비에서 ‘소통으로 동행하는 청렴 차 한 잔’ 캠페인을 열고 전 직원 300여 명과 함께 청렴 문화를 공유했다.

이 캠페인은 음료와 함께 자유롭게 ‘청렴’을 주제로 대화를 나누는 형식으로 진행됐다. 음료 컵에는 청렴 문구가 적힌 스티커가 부착돼 실천 의지를 자극했으며, 오언석 구청장도 청렴 어깨띠를 착용하고 직원들과 직접 소통했다.

현장에서는 청탁금지법과 이해충돌방지법 등 주요 법령이 담긴 안내문도 배포됐다. 이어 열린 ‘2025 도전! 청렴·인권 골든벨’ 행사에서는 부서 예선을 거친 직원 200여 명이 퀴즈를 통해 청렴과 인권 상식을 겨뤘다.

오 구청장은 “상호 존중과 신뢰를 바탕으로 한 조직문화를 조성해 신뢰받는 행정을 구현하겠다”고 강조했다.

■ 영등포구 ‘청렴콘서트’와 인권교육 병행

영등포구(구청장 최호권)는 지난 9일 영등포아트홀에서 공직자를 대상으로 ‘2025 청렴콘서트’를 개최했다. 판소리, 샌드아트 등 문화공연과 신민섭 국민권익위원회 청렴교육 전문강사의 강연을 결합한 이번 행사는 단조로운 교육을 탈피해 공감과 몰입을 이끌어냈다는 평가다.

아울러 구는 8월부터 10월까지 총 8회에 걸쳐 ‘찾아가는 인권교육’도 병행하고 있다. 지역아동센터, 노인복지센터 등 현장을 직접 찾아가는 방식으로, 기관 맞춤형 인권 인식 개선을 꾀하고 있다.

이외에도 영등포구는 ▲청렴 모니터링 ▲간부진 부패위험 진단 ▲출근길 청렴 캠페인 ▲인권 탐방프로그램 등 다양한 방식으로 청렴과 인권을 조직문화 전반에 녹이고 있다.

그 결과, 국민권익위원회 주관 ‘2024년 공공기관 종합청렴도 평가’에서 ‘우수’ 등급을 획득하는 성과를 거뒀다.

최호권 구청장은 “청렴과 인권은 공정한 구정 운영의 핵심 가치”라며 “청렴콘서트를 통해 일상 속 실천 문화를 확산시키겠다”고 말했다.

■ 중구, 구청장이 직접 나선 ‘청렴 일타강사’

서울 중구(구청장 김길성)는 지난 8일 구청 대강당에서 ‘청렴중구 같이가치 콘서트’를 열고 공직자 청렴교육의 새 지평을 열었다. 이날 강연자는 다름 아닌 김길성 구청장이었다.

김 구청장은 ‘공무원 행동강령’을 주제로 실제 위반 사례와 기준을 소개하며, “청렴은 보이지 않지만 우리를 지켜주는 가장 강력한 방패”라고 강조했다.

이어 열린 토크 콘서트에서는 직원들이 오픈채팅방을 통해 실시간 투표에 참여하며, 현실적 상황에 대해 소신 있는 의견을 나눴다. “상급자의 퇴근 후 개인 심부름, 거절 가능할까?” 등 민감한 주제도 유쾌하게 다뤄졌다.

연극 프로그램 또한 눈길을 끌었다. 전문 배우들이 금품 수수, 갑질, 무책임한 태도 등을 풍자하며 공직사회의 청렴 위기를 연기했고, 직원이 즉석 참여자로 무대에 올라 직접 청렴한 선택을 하는 장면은 큰 호응을 얻었다.

김 구청장은 “청렴은 조직의 신뢰를 만드는 근간”이라며 “오늘의 경험이 일상 속 실천으로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.

■ ‘청렴은 선택이 아닌 기본’...참여형 교육 확대 추세

이번 서울 자치구들의 청렴 교육은 ‘청렴은 규범이 아닌 문화’라는 점을 강조하며, 참여자 중심의 교육방식으로 전환하는 흐름을 보여줬다. 과거 일방적 전달 위주의 강의 형식에서 벗어나, 소통과 공감, 참여를 기반으로 한 방식이 확산되고 있다.

이는 공직사회의 신뢰 회복과 행정 투명성 제고를 위한 필수 과제로, 각 자치구가 실천적 해법을 찾기 위한 노력으로 풀이된다.

전문가들은 “청렴은 단기 성과보다 지속적인 실천과 문화 정착이 중요하다”며 “자치구 차원의 다양한 시도가 다른 기관에도 긍정적 자극이 될 수 있다”고 평가했다.

연말 국민권익위원회 청렴도 평가를 앞두고 경쟁이 치열하다.