레슬리 배럿 굿비 실버스타인 앤드 파트너스 출신 CEO 바로 밑 핵심 직책으로 미국 시장 공략 강화

[헤럴드경제=박지영 기자] 이노션이 15일 광고업계 30년 경력의 베테랑 레슬리 배럿(Leslie Barrett·사진)을 미국법인 ‘최고책임자(President)로 선임했다고 밝혔다.

이노션 미국법인은 이번에 최고책임자라는 직책을 새로 신설하고, 업계에서 탁월한 성과를 입증한 배럿을 영입했다. 이는 CEO(최고경영자) 바로 아래에 있는 핵심 경영진 자리로, 현지 출신 전문가를 전면에 내세웠다는 점에서 업계의 주목을 받고 있다.

배럿은 세계적 광고회사인 굿비 실버스타인 앤드 파트너스(Goodby, Silverstein & Partners·GS&P)에서 최고 책임자 겸 공동 경영자(Partner)로 활동하며 고객 충성도 제고와 신규 비즈니스 수주를 이끌어왔다.

세계적인 아이스크림 브랜드인 하겐다즈 등을 보유한 다국적 식품회사인 제너럴 밀스(General Mills), 미국 크래프트 비어 시장을 대표하는 프리미엄 맥주 브랜드 사무엘 아담스(Samuel Adams), HP, 로지텍 등 글로벌 브랜드 캠페인을 주도했고, 오랜기간 BMW 마케팅을 총괄하며 20203년까지는 미니(Mini) 브랜드까지 담당하는 등 자동차 산업 경험도 두텁다.

레슬리 배럿은 특히 인공지능(AI) 등 신기술을 적극 활용해 전략과 크리에이티브 역량을 강화하는 데 주력하고 있어, 이노션의 혁신을 가속화할 핵심 인물로 기대되고 있다. 배럿은 앞으로 ▷조직 운영 ▷신사업 및 성장 전략 ▷클라이언트 서비스 ▷AI 등 기술 혁신을 총괄하며 이노션의 글로벌 경쟁력 강화와 미국 시장 내 입지 확대를 이끌 예정이다.

한편, 이노션 미 법인은 지난 5월에도 글로벌 전략 전문가 리 마이콘(Lee Maicon)을 최고전략책임자(CSO)로 영입했다. 마이콘은 최근 퍼블리시티 홀딩 그룹 산하 글로벌 광고대행사 ‘더 커뮤니티(the community)’에서 CSO를 역임하며 전략 조직을 두 배로 확대하고, 커뮤니케이션 전략 역량을 강화해 연간 매출 성장을 견인했었다.

전일수 이노션 글로벌 비즈니스 총괄이자 미 법인 CEO·부사장은 “레슬리 배럿과 리 마이콘의 합류는 이노션에 매우 의미 있는 전환점”이라며 “두 사람은 열정과 전략적 통찰을 겸비한 글로벌 마케팅 업계의 검증을 마친 리더로, 이노션의 비전과도 완벽히 부합해 우리의 비즈니스 경쟁력과 기술 혁신, 그리고 조직 문화가 한 단계 도약할 것으로 기대한다”고 말했다.

이노션 미 법인은 현대자동차·기아·제네시스뿐만 아니라 세계 최대의 핫도그 프랜차이즈인 위너슈니첼(Wienerschnitzel), 테일러메이드 골프(TaylorMade Golf), 캘리포니아 지역 의료 네트워크인 호그 메디컬 그룹(HOAG Medical Group), 하이브, 진로, 한국타이어 등 다양한 글로벌 브랜드와 파트너십을 맺으며 사업을 확장 중이다.

특히 최근 미국 대표 직화구이 치킨 프랜차이즈 ‘엘 뽀요 로꼬(El Pollo Loco)’와 세계적 시음 대회의 다수 수상 경력을 갖춘 프리미엄 보드카 브랜드 네프트(NEFT)를 신규 클라이언트로 영입했으며, 제네시스 ‘Pull in Imagination’ 캠페인, 현대차 ‘IONIQ 9’ 론칭 캠페인, 팰리세이드 신차 캠페인 등 굵직한 프로젝트를 선보이며 창의적 모멘텀을 이어가고 있다.