[헤럴드경제=민성기 기자] ‘피겨 여왕’ 김연아가 광고 계약에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

13일 공개된 웹 예능 ‘핑계고’에는 김연아가 게스트로 나왔다. 영상에는 그가 2년째 모델로 활동하고 있는 한 브랜드의 전기밥솥이 간접광고(PPL)으로 등장했다.

조세호는 “김연아가 박씨를 몰고 왔다”며 반가움을 드러낸 뒤 “확실히 슈퍼스타이신 게, 보통 단발 계약으로 끝나는데 (광고 계약) 연장하시지 않았냐”고 감탄했다.

유재석도 “우리가 전에 슈퍼스타와 스타의 차이점을 꼽은 적이 있었다. 슈퍼스타들은 광고 계약을 하면 보통 장기로 가는 경우가 많더라”고 이야기했다.

이어 “미디어에 노출될 일이 없으니까 오늘 ‘핑계고’에 나와서 한 번 또 이렇게 드러내는 게 좋겠다 싶었다”고 덧붙였다.

유재석은 “김연아는 대외활동이 있고 없고의 문제가 아니다. 존재감이 있다”고 말했다.

하지만 김연아는 “저도 이제 한물간 사람이지 않냐”며 “본업이 현역이 아니니까 이렇게 광고 계약을 하는 게 찔릴 때가 있다”고 털어놨다.

이에 유재석은 “그런 얘기 함부로 하지 말라”고 했고 지석진은 “그럼 난 죽어야 한다”고 말해 웃음을 자아냈다. 조세호도 “국가의 상징이 됐다”고 말했다.