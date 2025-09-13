[헤럴드경제=민성기 기자] 병역 기피 논란으로 20년 넘게 한국 입국이 금지된 가수 유승준이 작곡가 윤일상의 발언에 응수했다.

유승준은 13일 유튜브 채널에 둘째 아들 지안의 모습을 처음으로 공개하며 장문의 글을 게재했다.

그는 “언제나 열심히 하는 지안이를 보면서 제 어릴 때를 기억해 본다. 제가 지안이 나이 때엔 엄청 반항하고 방황했다”며 “뭐를 꼭 잘해서가 아니라 그냥 열심히 노력하고 또 나름 진지하게 살아가는 모습을 보면서 얼마나 감사한지 모른다”고 밝혔다.

이어 “그때도 지금도 제 옆을 지켜준 사랑하는 아내가 있다. 오늘의 나는 사랑하는 사람들 때문에 이렇게 빚진 마음으로 살아간다”면서 “뒤틀려버린 진실과 왜곡된 진심 때문에 가슴이 무너질 때도 있지만 또 힘을 내는 이유 또한 사랑하는 사람들이 있기 때문”이라고 적었다.

또 “누구는 내가 한국을 영리 활동을 위해 가고 싶어 한다고 생각하는데 나는 이미 많이 행복하고 감사하다”며 “부디 우리를 가로막고 있는 모든 오해들이 풀리기를 기도한다. 하지만 그냥 지금 이대로도 너무 과분한 삶을 살고 있다. 감사하고 또 사랑한다”고 전했다.

유승준의 이같은 심경글에 네티즌들은 최근 작곡가 윤일상이 자신에 대한 발언에 응수한 것이거나 은근한 저격이 아니냐는 반응을 보이고 있다.

지난 10일 작곡가 윤일상은 자신의 유튜브 채널을 통해 유승준의 데뷔 시절부터 병역기피 혐의에 대해 소신을 밝힌 바 있다.

윤일상은 영상에서 “승준이가 마음은 미국에 있었던 것 같다. 미국인인데 한국인이기도 한”이라며 “‘한국은 좀 비즈니스가 강하고 돌아갈 곳은 미국이지 않나. 그래서 좀 안타까운, 말이 안되는 선택을 하지 않았나”라는 추측성 발언을 했다.

또 “약속을 했지 않나 대중들한테. 호언장담을 했으면 그걸 지켜야 되고 만약에 못 지켰으면 그에 맞는 진정한 사과를 하고. 어떻게 보면 국가에 대한 배신이라는 느낌이 좀 강했지 않나”라고 꼬집었다.

한편 유승준은 지난 2002년 군 입대를 앞두고 해외 공연을 이유로 출국한 뒤 돌연 미국 시민권을 취득해 병역 기피 논란이 휩싸였다. 병무청은 같은 해 유승준을 입국 금지 조치했고, 그는 20년 넘게 한국에 들어오지 못했다.

유승준은 2015년 재외동포 비자 발급을 신청했지만 거부당했고, 해당 처분을 취소해 달라며 소송을 제기했다. 그는 대법원까지 가는 법정 다툼 끝에 승소했다. 그러나 LA 총영사관이 비자 발급을 재차 거부하면서 또 한 번 소송전을 벌였다.

그는 소송에서 최종 승소했으나 LA 총영사관은 또다시 유승준의 비자 발급을 거부했다. 유승준은 LA 총영사관과 법무부 장관을 상대로 세 번째 소송을 제기했다.