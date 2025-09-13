[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 9월 13일 오전 10시부터 오후 5시까지 홍대 레드로드 R1 일대에서 ‘2025 마포 청년축제 및 일자리 페스타 – 레드로드림(林)’을 개최했다.

이번 축제는 마포청년축제기획단 주관으로 진행, 마포구 청년들이 기획부터 운영까지 주도적으로 참여하며 그 의미를 더했다.

개막식에는 박강수 마포구청장을 비롯해 백남환 마포구의회 의장과 내빈, 지역 청년들이 함께해 자리를 빛냈다.

축제는 서강대 응원단 ‘트라이파시’와 청년댄스팀 ‘깔’의 공연을 시작으로 열기를 더한 뒤 청년 대상 공개 모의면접, 청문청답(靑問廳答) 토크콘서트, 비전 선포식, 청년 싱어송라이터 8팀의 자작곡 콘서트, 취업특강 등 다채로운 프로그램으로 이어졌다.

또한 9월 청년의 달을 맞아 구직에 어려움을 겪는 청년들을 위한 일자리 페스타도 함께 열렸다.

서울청년센터 마포, 마포청년취업창업지원센터 나루, 서울서부고용센터, 마포직업소개소 등이 참여해 30여 개 체험·홍보 부스를 운영하며 다양한 구직 정보를 제공했다.

아울러 아마존, 넷마블, 나이키, 현대모비스, SK하이닉스 등 12개 기업의 전·현직자가 참여한 소그룹 컨설팅도 마련돼 청년 구직자들의 큰 호응을 얻으며, 행사장인 홍대 레드로드는 청년문화의 중심지답게 청년의 열정과 비전을 함께 나누는 장으로 꾸며졌다.

박강수 마포구청장은 “젊음과 열정의 상징, 레드로드에서 마포 청년축제와 일자리 페스타가 함께하는 마포 청년 레드로드림(林)을 개최하게 되어 기쁘다”며 “마포청년취업창업지원센터 나루와 찾아가는 마포직업소개소 등을 통해 양질의 다양한 일자리 정보를 얻어가길 바란다”고 말했다.

이어 “마포구는 청년을 위한 7대 분야인 일자리, 주거, 복지, 금융, 문화, 교육, 권리 분야 인프라를 더욱 강화해 청년 친화 도시로 발전해 나가겠다”며 ‘청년이 행복한 마포’를 만들어가기 위한 정책 의지를 강조했다.