[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 김어준씨가 최근 조직개편에 반발하고 있는 금융감독원 직원들을 향해 “불만이면 퇴사하면 된다”고 발언을 해 논란이 일고 있다.

지난 11일 김씨는 자신이 진행하는 ‘김어준의 뉴스공장 겸손은 힘들다’ 유튜브 라이브에서 “(금감원 직원들의) 퇴사를 전원 다 받고 새로 뽑아야 한다”고 말했다.

김씨는 “그분들 개인의 삶에서는 납득할 만한 불만이니 퇴사 처리해 원하는 대로 하는 게 좋겠다”고 했다.

이후 금감원 사내 게시판에 김씨의 발언이 공유됐고 강한 반발을 불러일으켰다.

방송 이후 사내 게시판에는 김 씨의 발언을 비판하는 직원들의 글이 잇따랐고 다수의 직원은 “조직이 상처를 입었다”며 분노를 감추지 못하고 있다.

한 금감원 직원은 “우리 대부분은 가장이자 생계를 책임지는 사람들”이라며 “생존이 걸린 문제를 너무 쉽게 퇴사하라고 말한 것은 공감도 현실성도 없는 발언”이라고 비판했다.

이 직원은 “금감원 4급 이상 직원은 퇴사 후 3년간 금융업계로 취업이 제한된다”며 “군필을 기준으로 입사 후 5년 된 직원으로 30대 중반도 대다수인데, 퇴사 후에도 마땅히 취업할 곳을 찾기도 어려운 상황”이라고 했다.

앞서 지난 8일 정부는 금융감독원을 분리해 ‘금융소비자원’을 신설하고 금감원을 공공기관으로 지정하는 조직 개편안을 발표했다.

이에 반발한 금감원 직원 약 700명은 연일 상복을 입고 로비 1층에서 출근 시위를 벌이고 있다.

금감원 정문 출입구에는 조직 분리를 반대하는 직원들의 명패 수백 개가 깔렸으며 “금융소비자 보호가 운명을 다했다”는 내용의 대형 현수막도 걸렸다.

이들은 30명 내외의 비상대책위원회를 구성해 총파업 논의에 들어갈 예정이다.

현재 비대위 내부에서는 장외 투쟁, 검사 일시 중지, 전 직원 휴가, 총 사표 등 다양한 의견이 제시되는 것으로 알려졌다.