오전 10시 저수율 12.1%

[헤럴드경제=윤호 기자]강원 해안 및 산간 지역을 중심으로 100㎜ 이상의 많은 비가 내리면서 극심한 가뭄을 겪는 강릉의 오봉저수지 저수율이 소폭 올랐고, 인제 현리교에는 홍수주의보가 내려졌다.

13일 강원지방기상청에 따르면 전날부터 내린 비로 이날 오전 10시 현재 속초 노학 140㎜, 양양 100㎜, 강릉 91.5㎜, 춘천 75㎜, 인제 69.5㎜, 원주 57.5㎜, 화천 44.5㎜, 평창 39㎜ 등의 강수량을 기록했다.

극심한 가뭄을 겪는 강릉 오봉저수지 영향권의 경우 강릉 닭목재 80.5㎜, 강릉 왕산 74㎜, 강릉 도마 70.5㎜의 강수량을 기록했다. 강릉에 일 강수량 기준 강수량이 30㎜를 넘긴 것은 지난 7월 15일(39.7㎜) 이후 60일 만이다.

이에 따라 강릉지역의 생활용수 87%를 공급하고 있는 오봉저수지의 저수율은 오전 10시 기준 12.1%로(평년 71.4%) 전날보다 0.6%포인트 상승했다. 해갈에 이르기에는 턱없이 부족하지만, 저수율이 상승한 것은 7월 23일 이후 52일 만이다.

애초 예상한 최대 강수량 60㎜를 넘긴 데다, 비가 저수지에 유입되는 시간이 다소 걸리는 것을 고려하면 저수율은 점차 오를 것으로 전망된다.

강릉 지역에 비가 내리면서 지역 소셜미디어에 상수원 오봉저수지 모습을 올리는 등 간절함을 담은 소식을 릴레이식으로 전하는 등 반가워했다.

시민들은 “차창에 흘러내리는 빗물도 아깝네요”, “많은 비가 올 것으로 예상되니 안전에 유의하기를 바란다는 재난 문자가 이렇게 반가울 줄이야”라며 간절한 마음을 비 소식과 함께 올렸다.

강원도소방본부는 이번 비가 14일 새벽까지 이어질 것으로 예보되자 이날 하루 운반급수를 중단하기로 했다.