외국인·기관 동반매수로 지수 견인 개인은 2조원 순매도해 차익실현 SK하이닉스 7% 급등해 역대 최고가 또 경신 삼전도 장중 52주 신고가

[헤럴드경제=신동윤 기자] 코스피 지수가 3거래일 연속으로 사상 최고치를 경신했다. 3400포인트 고지까지는 5포인트도 남겨 놓지 않은 수준으로 근접했다.

12일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 51.34포인트(1.54%) 오른 3395.54로 거래를 마쳤다.

전날 세운 종가 기준 사상 최고치(3344.20)를 큰 폭으로 뛰어넘은 것이다.

지수는 30.45포인트(0.91%) 오른 3374.65로 개장한 이후 상승세를 이어가 3400선 턱밑까지 다가가는 모습을 보였다. 종가는 이날 장중 가장 높은 수치였으며, 직전 장중 사상 최고치는 전날 기록된 3344.70이었다.

유가증권시장에서 외국인은 1조4162억원을 순매수하며 상승을 주도했다. 기관도 6114억원을 순매수했다. 차익실현에 나선 개인은 홀로 2조272억원을 순매도했다.

외국인은 코스피200 선물시장에서도 2151억원 매수 우위를 보이며 현·선물 동반 순매수를 이어갔다.

오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율의 주간거래 종가는 3.6원 내린 1388.2원으로 집계됐다.

간밤 뉴욕 증시는 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 조짐에도 3대 주가지수가 모두 사상 최고치로 마감했다.

다우존스30산업평균지수는 전장보다 617.08포인트(1.36%) 급등한 4만6108.00에 거래를 마감했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥 종합지수도 각각 55.43포인트(0.85%)와 157.01포인트(0.72%) 뛰었다.

경기 둔화가 미 연방준비제도(Fed·연준)의 통화완화 기조 재개로 이어질 것이란 기대감이 매수심리를 부추겼던 것으로 보인다.

이경민·정해창 대신증권 연구원은 “시장에서는 노동 시장의 약세가 연준의 금리 인하 결정에 더 큰 긴급성을 부여할 것으로 해석했다. 이미 9월 인하는 기정사실화되었고, 연내 3회 인하 전망은 73.6%까지 증가했다”고 전했다.

두 연구원은 이에 따른 금리인하 기대와 채권금리 하락으로 외국인 투자자 순매수가 유입되면서 코스피 상승을 견인했다고 설명했다.

그런 가운데 삼성전자와 SK하이닉스는 이날 나란히 신고가를 경신했다.

삼성전자는 2.72% 오른 7만5400원에 장을 마쳤고 장중 한때 7만5600원까지 올라 52주 신고가를 경신했다.

장중 32만9500원까지 올라 전날 기록한 역대 최고가를 갈아치운 SK하이닉스는 7.00% 급등한 32만8500원에 거래를 마감했다.

다른 시가총액 상위종목도 대체로 상승했다.

LG에너지솔루션(1.57%), 삼성바이오로직스(0.19%), 현대차(0.22%), KB금융(1.45%), NAVER(1.29%), 한화오션(0.53%), 신한지주(2.21%) 등이 올랐고, 한화에어로스페이스(-0.30%), HD현대중공업(-1.35%), 기아(-0.66%), 셀트리온(-0.17%) 등은 내렸다.

업종별로는 금속(3.97%), 전기·전자(3.10%), IT·서비스(3.10%), 제조(1.93%), 오락·문화(1.65%), 운송·창고(1.08%), 의료·정밀(1.05%), 음식료·담배(1.04%) 등이 상승했고, 전기·가스(-1.38%), 건설(0.83%), 통신(-0.73%), 운송장비·부품(-0.43%) 등이 하락했다.

코스닥 지수도 전장보다 12.32포인트(1.48%) 오른 847.08로 장을 마감했다.

지수는 전장보다 4.97포인트(0.60%) 오른 839.73으로 개장한 뒤 종일 완만한 상승세를 그렸다.

외국인과 기관은 1887억원과 939억원을 순매수했다. 개인은 2652억원을 순매도하며 지수 상단을 제한했다.

시총 상위주는 등락이 엇갈렸다. 알테오젠(3.91%), 에코프로비엠(1.80%), 에코프로(1.03%), 레인보우로보틱스(1.90%), 코오롱티슈진(9.85%) 등이 올랐고, 펩트론(-1.29%), 파마리서치(-1.38%), 리노공업(-1.31%) 등은 내렸다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 13조8967억원과 8조2513억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 8조7264억원이다.