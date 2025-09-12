경로당에 전달되어 따뜻한 밥상 지원... 추석 앞두고 지역 어르신 위해 온정 나눔 실천

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 12일 동대문구상공회 제18기(회장 신혜경)로부터 지역 어르신을 위한 ‘사랑의 쌀’ 10kg 100포를 기탁받았다고 밝혔다.

이날 기탁식에는 신혜경 회장, 윤채은 감사(새마을금고 동대문구 이사장협의회 회장) 등 회원 8명이 참석했다.

상공회 제18기 임원들은 “지역 어르신들에게 따뜻한 정을 전하고 싶다”는 마음에 자발적으로 쌀을 마련, 기탁된 쌀은 동대문구 어르신복지과를 통해 관내 경로당으로 전달될 예정이다.

어르신들의 식사에 실질적인 도움을 주는 동시에 정서적 안정에도 기여할 것으로 기대된다.

이필형 동대문구청장은 “지역 경제를 이끄는 상공회에서 귀한 나눔을 실천해 주셔서 진심으로 감사드린다”며 “기탁된 쌀이 어르신들에게 든든한 밥상과 따뜻한 마음으로 전해지길 바란다”고 전했다.

특히 청량리동·제기동 등 어르신 인구가 많은 동대문구에서 명절을 앞둔 시기에 이루어진 이번 기부는, 홀로 사는 어르신들에게 더욱 큰 의미로 다가갈 것으로 보인다. 동대문구상공회의 나눔은 단순한 기부를 넘어 이웃을 향한 관심과 책임을 실천하는 모범사례가 되고 있다.