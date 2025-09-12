- ‘헬로키티 거울 플랩북’에서 ‘시나모롤 실리콘 치발기책’까지

영유아 도서 전문 출판사 ‘블루래빗’이 헬로키티, 마이멜로디, 쿠로미, 시나모롤, 폼폼푸린, 포차코 등 산리오캐릭터즈와 협업해 영유아 인지발달 도서 9종을 선보인다고 12일 밝혔다.

이번 협업을 통해 국내는 물론 전 세계적으로 널리 사랑받는 산리오캐릭터즈가 영유아의 관심, 흥미를 높여 자연스럽게 교육적 효과를 끌어올릴 것으로 기대된다.

블루래빗 관계자는 “플랩을 들추어 헬로키티와 인사하고 피아노 사운드북으로 쿠로미와 연주를 연습할 수도 있다”며 “오랫동안 국내 소비자로부터 큰 인기를 얻고 있는 산리오캐릭터즈가 아기의 관심과 흥미를 높이고 자연스럽게 상상력과 인지발달 향상을 도울 것”이라고 전했다.

블루래빗과 산리오코리아의 이번 콜라보레이션은 ▲헬로키티 거울 플랩북 다 같이 인사해요! ▲마이멜로디 손잡이 까꿍 놀이책 과일 뒤에 누구지? ▲마이멜로디 손인형 헝겊책 ▲쿠로미 피아노 사운드북 반짝반짝 아기 첫 피아노 ▲시나모롤 실리콘 치발기책 팝팝 츄잉북 ▲폼폼푸린 팝업북 우리가 친구가 된다면 ▲포차코 숨바꼭질 헝겊 플랩북 꼭꼭 숨어라! ▲산리오캐릭터즈 뿡빵뽕! 누구 방귀일까? ▲산리오캐릭터즈 인형 목욕책, 총 9가지 도서로 구성됐다.

임민철 블루래빗 대표는 “산리오캐릭터즈가 아기의 놀이 활동에 재미를 더하는 것은 물론 부모님들의 육아에도 즐거움을 선사할 것으로 기대한다”고 전했다.

이어 “산리오캐릭터즈 인지발달 도서 출간을 맞아 기대평 이벤트, 서포터즈 모집 등 다양한 고객 참여 이벤트도 진행할 예정”이라고 덧붙였다.