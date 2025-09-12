[헤럴드경제=김주리 기자] 이탈리아 로마의 유적지인 콜로세움 공식 안내 애플리케이션에 한국어 오디오 가이드가 추가됐다.

지난 10일 외교부 등에 따르면 이달부터 콜로세움 공식 앱에선 한국어 서비스가 제공되고 있다. 이탈리아어, 영어, 스페인어, 우크라이나어에 이어 5번째로, 아시아 언어로는 처음이다.

유물 근처로 다가가면 관련한 설명이 자동으로 재생된다.

외교부는 “콜로세움의 오디오 가이드가 과거 유료로 제공했던 기기 대여 서비스에서 앱 형태의 서비스로 전환되는 추세에 따라 콜로세움 측과 적극적인 협의를 통해 한국어를 콜로세움 공식 오디오 가이드 앱에 추가했다”고 밝혔다.

그러면서 “콜로세움 관람 시 한국인의 편의가 대폭 제고될 것으로 기대된다”며 “관광객들이 로마와 콜로세움의 역사, 구조, 특징 등을 보다 입체적으로 이해하는 데 큰 도움이 될 것으로 예상된다”고 밝혔다.

로마 권력과 문화를 상징하는 콜로세움은 약 2000년 전 네로 황제의 거대한 황금궁전을 헐고 그 자리에 세워진 원형 경기장으로, 연간 1200만명 이상의 관광객이 방문하는 로마의 대표 관광지이다. 영화 ‘글래디에이터’에서 결투 장소로 나오기도 했다.