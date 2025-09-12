중국 상하이·영국 런던 등 방문 세계디자인수도(WDC) 지정 수락연설

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 박형준 부산시장이 지난 8일부터 상하이, 런던 등 해외 순방을 통해 글로벌 허브도시와 디자인 수도로서의 부산을 알리고 있다. 지난 8일부터 오는 12일까지 3박 5일 일정으로 중국 상하이와 영국 런던을 순방하고 있다.

먼저 박 시장은 현지 시각 기준 지난 8일 상하이에서 상하이시장과 면담하고 양 도시 간 자매도시 관계강화 공동선언문에 서명했다. 이를 통해 경제·문화·관광·교육·해양 등 뿐만 아니라 디지털경제·실버경제 등 신산업 분야 등으로 협력을 확대하기로 했다.

또 상하이에 본사를 둔 세계 최대의 글로벌 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴을 운영하는 트립닷컴그룹을 방문해 관광 분야 업무협약(MOU)을 체결하고 부산관광의 글로벌 인지도 제고 및 외국인 관광객 유치 확대 방안을 논의했다.

이 외에 세포치료제 등에 사용되는 세포배양배지를 생산하는 ‘티오비(TOB)’ 및 티오비가 투자자로 나선 ‘케이셀바이오사이언스(KCell Biosciences)’와 3자 간 투자유치 업무협약을 체결했다. 티오비는 글로벌 기업으로 부산에 ㈜케이셀바이오사이언스를 설립, 현재 기장에 제조공장을 건립 중이다.

10일에는 런던을 찾아 제34회 세계디자인총회(World Design Congress)에 참석해 ‘2028 세계디자인수도(WDC)’ 부산 지정을 수락하는 연설을 하고 세계적 디자이너 토마스 헤더윅의 ‘헤더윅 스튜디오’를 방문했다.

‘2028 세계디자인수도(WDC)’ 지정 수락연설에서 박 시장은 ‘모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인’이라는 부산의 디자인 비전을 소개했다.

박 시장은 “부산의 미래를 여는 열쇠는 도시디자인이다. 이는 단순히 도시의 외양을 바꾸는 것이 아니라 우리가 생각하는 방식, 살아가는 방식을 주조하는 것”이라며 “다양한 사회 문제를 디자인 기반 정책으로 해결해 가겠다”라고 밝혔다. 그는 “디자인은 더 이상 전문가만의 영역이 아니다. 부산에서는 어린이부터 고령자, 장애인, 이주민까지 모든 시민이 주체가 돼 도시 디자인을 만들어 가고 있다”고 말했다.

뒤이어 박 시장은 헤더윅 스튜디오에서 창의적 디자인 프로세스와 혁신 프로젝트 사례를 직접 체험하고 ▷‘토마스 가비’ 세계디자인수도 회장 ▷‘토마스 헤더윅’ 헤더윅 스튜디오 창립자 등 관계자들과 도시 디자인 등과 관련한 다양한 협력 방안을 논의했다.

박 시장은 명지 국제신도시에 캠퍼스를 건립하기로 한 영국 로얄러셀스쿨도 찾았다. 로얄러셀스쿨에서는 앤드류 매리맨 이사회 의장과 크리슨 허치슨 총장과 함께 ▷부산 캠퍼스 건립 로드맵 ▷지역사회와 연계한 교육·문화 프로그램 협력 방안 등을 논의한 뒤 주요 시설을 시찰했다. 로얄러셀스쿨은 영국왕실이 후원하고 있는 학교로 부산 명지에 부산 제1호 외국교육기관 설립을 추진하고 있다.