-‘해크서밋 서울 2025’도 개최.. 글로벌 웹3 프로젝트 집중 조명

-포트폴리오 0G·베라체인·스테이블 등 글로벌 창업자 대거 방한

-알렉스 팩 “한국은 글로벌 도입 가속화의 핵심 커뮤니티”

운용자산 6억 달러 규모의 미국 크립토 전문 벤처캐피털 해크VC(Hack VC)가 ‘코리아 블록체인 위크 2025(KBW2025)’의 메인 컨퍼런스 이벤트 ‘KBW2025: IMPACT’의 타이틀 스폰서로 참여한다고 12일 밝혔다.

KBW2025: IMPACT는 웹3 에코시스템 빌더 팩트블록이 창립·주최하고 대한민국 대표 거래소 빗썸이 공동주최한다. 오는 23~24일 서울 워커힐앤리조트에서 개최되며 KBW2025의 메인 컨퍼런스 이벤트다. KBW2025는 올해 8회째를 맞고 있는 글로벌 블록체인 및 웹3 이벤트로 팩트블록이 창립·주최한다.

해크VC는 이번 타이틀 스폰서십 참여를 계기로 한국 시장과의 연결 고리를 더욱 공고히 한다는 전략이다. 알렉스 팩(Alex Pack) 해크VC 매니징 파트너는 “해크VC 단순히 자금을 공급하는 투자자가 아니라 확신을 갖고 직접 움직이는 투자사”라며 “한국은 단순한 거래 시장이 아니라 글로벌 도입을 가속화하고 서사를 정의하는 핵심 커뮤니티”라고 강조했다.

해크VC는 이번 KBW2025: IMPACT 스폰서 참여를 계기로 한국을 전략적 거점으로 삼아 자사 포트폴리오 기업의 성장을 적극 지원하겠다고 밝혔다.

이를 위해 KBW2025 공식 사이드 이벤트 ‘해크서밋 서울 2025(hack.summit(“Seoul”) 2025)’도 개최해 글로벌 포트폴리오를 집중 조명한다는 계획이다.

오는 22일 서울 조선 팰리스 호텔에서 개최되는 이번 행사에는 디파이(DeFi)와 인프라, 스테이블코인, 웹3(Web3), 인공지능(AI)을 아우르는 해크VC 포트폴리오 프로젝트가 대거 참여한다. 참가자들은 제로지(0G)와 베라체인(Berachain), 스테이블, 아이겐레이어(EigenLayer), 윈터뮤트(Wintermute) 등 글로벌 대표 프로젝트 공동창업자들의 발표를 들을 수 있다.

해크VC는 단순히 투자에 그치지 않고, 포트폴리오 기업의 제품-시장 적합성 확보를 돕기 위해 제도권 기관·규제 당국·커뮤니티와의 접점을 마련하는 데 주력하고 있다. 이번 ‘해크서밋 서울 2025’를 통해 한국 시장 내 가시성을 높이고 글로벌 프로젝트들이 아시아 시장으로 진출하는 발판을 마련하겠다는 계획이다.

포트폴리오 기업들도 한국 생태계에 대한 기대감을 드러냈다. 아룬 압잘리 스테이블 공동창업자는 “한국은 세계에서 가장 역동적인 웹3 커뮤니티 가운데 하나”라며 “이번 행사를 통해 장기 비전을 공유하고 이미 구축한 파트너십을 더욱 강화하게 될 것”이라고 기대했다. 마이클 하인리히 제로지 CEO 겸 공동창업자는 “한국은 이미 세계 최고의 웹3 커뮤니티로 확고히 자리 잡았다”며 “KBW의 주요 스폰서로서 이번 행사에서 우리의 장기적 비전을 공유하고 탈중앙화 혁신의 미래를 함께 그려갈 수 있기를 기대한다”고 말했다.

해크VC 측은 “수천 명이 참석할 것으로 예상되는 ‘해크서밋 서울 2025’는 해크VC의 글로벌 포트폴리오와 한국 블록체인 커뮤니티를 연결하는 중요한 가교 역할을 할 것”이라며 “글로벌 창업자들과 한국 생태계 핵심 리더들을 직접 연결할 수 있는 자리가 마련될 것”이라고 기대했다.