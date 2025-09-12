김민정 ‘최우수 선수상’… 전제효 감독도 영예의 ‘최우수 감독상’

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자]“상주의 질주는 멈추지 않는다!”

경북 상주시청 여자 사이클팀이 8일부터 11일까지 충북 음성군에서 열린 ‘2025 음성 전국 사이클대회’에서 지난해에 이어 올해도 종합우승을 차지했다.

이번 대회는 대한사이클연맹과 충북 사이클연맹이 주관하고 음성군 체육회가 주최했으며, 전국에서 88개 팀, 약 400명의 선수가 출전해 뜨거운 페달 경쟁을 펼쳤다.

상주시청은 초반부터 압도적인 레이스를 이어갔다.

김보미가 독주경기 1위를 따내며 기선 제압에 나섰고, 이어 김민정이 개인추발에서 정상에 오르며 팀 분위기를 끌어올렸다.

조선영이 스프린트, 장수지가 포인트 경기에서 각각 1위를 기록하며 ‘금빛 질주’를 이어갔다.

강영석 상주시장은 “선수들의 땀과 노력이 값진 결실로 이어져 자랑스럽다”며 “안전하고 건강하게 앞으로도 상주시를 빛내주길 바란다”고 격려했다.

상주시청 사이클팀은 이번 우승으로 전국 최강 전력을 다시 한번 입증, 다가오는 전국체전에서도 강력한 우승 후보로 떠올랐다.