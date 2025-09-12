조정식 민주당 의원 MBC 라디오 인터뷰

[헤럴드경제=한상효·안대용 기자] 6선 중진 조정식 더불어민주당 의원은 이른바 ‘3대 특검법’ 개정안에 대한 야당과의 협상 관련 갈등이 불거진 정청래 대표와 김병기 원내대표에 대해 “(두 사람 사이) 소통은 있었다고 생각한다”고 12일 말했다.

조 의원은 이날 오전 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “이후에 나타난 여러 가지 여론 동향이나 이런 부분들을 감안했을 때 좀 더 보완하는 게 좋겠다, 그런 방향에서 정리가 된 걸로 보인다”며 이같이 밝혔다.

앞서 김 원내대표는 10일 송언석 국민의힘 원내대표와 만나 민주당이 주도적으로 추진하는 3대 특검법 개정안에 대해 민주당은 수사 기간 추가 연장 등에 반대하는 국민의힘 수정 요구를 받아들이고, 국민의힘은 금융감독위원회(금감위) 설치 관련 법률 제·개정에 최대한 협조하기로 뜻을 모았었다. 정부 조직 개편안을 적시에 처리하려는 민주당과, 여론 악영향 등을 이유로 특검법 개정에 반대했던 국민의힘의 이해관계가 맞물렸다는 해석이 나왔다.

하지만 특검 수사 기간 연장과 인력 보강 부분을 양보해선 안 된다는 민주당 의원들의 반발이 나오고, 강성 당원들을 중심으로 비판이 쏟아지자 해당 협상 내용은 11일 오전 파기됐다. 정청래 민주당 대표는 11일 오전 기자들과 만난 자리에서 “어제 협상안은 제가 수용할 수 없었고 지도부의 뜻과도 다르기 때문에 어제 바로 재협상을 지시했다”고 밝히기도 했다.

이후 민주당 내부에서는 책임 공방이 벌어졌다. 김 원내대표는 자신의 페이스북을 통해 “그동안 당 지도부, 법사위, 특위 등과 긴밀하게 소통했다”고 적었다. 또 11일 의원총회 전 기자들과 만난 자리에서 정 대표의 공개사과를 요구하기도 했다. 정 대표는 의원총회에서 협상 과정이 매끄럽지 않았던 것에 대해 본인 부덕의 소치 때문이라며 당원과 국민, 의원들에게 사과한 것으로 전해졌다.

조 의원은 이날 방송에서 ‘왜 이런 일이 발생했다고 생각하는지’에 대한 진행자 질문에 “두 가지에 대해서는 반드시 꼭 필요하다는 의견들이 있었다. 첫번째는 수사 기한 연장해야 된다, 두번째는 인력이 충원돼야 된다”라고 답했다.

이어 “여야 간에 일단 합의안을 만들긴 했지만 그런 부분들을 당내에서 다시 한 번 민심이라든가 당심을 반영하면서 좀 더 보완할 필요가 있겠다(라는 얘기가 나왔다)”며 “그런 것들이 반영된 측면”이라고 했다. 그러면서 “아무튼 잘 정리가 됐다”고 했다.