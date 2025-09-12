조선 후기 노론 서원 대표 유적… 역사·학술 가치 주목

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 상주시 연원동에 있는 상주 흥암서원(尙州 興巖書院) 이 국가 지정 문화유산 ‘사적(史蹟)’으로 승격될 전망이다.

국가유산청은 지난 9일 이를 지정 예고하고, 앞으로 30일간 전문가와 국민의 의견을 수렴한 뒤 문화유산위원회 심의를 거쳐 최종 결정을 내릴 예정이다.

현재 흥암서원은 경상북도 기념물로 등록돼 있다.

1702년 창건돼 1705년 사액(賜額)을 받은 흥암서원은 조선 후기 서인 노론계 서원 가운데 대표적 사례로 꼽힌다.

특히 서원철폐령에도 훼철되지 않은 전국 47개 사액서원 중 하나라는 점에서 학술 가치가 크다.

서원에는 동춘당 송준길(1606~1672)을 모시고 있으며, 그의 지역적 연고와 정치적 기반이 함께 작용한 사례라는 점에서 조선후기 정치사 연구에도 중요한 의미를 가진다.

건축적으로도 흥암서원은 기호학파와 영남학파 서원 형식을 절충한 배치가 특징적이다. 전면에 강학공간을, 배후에 제향 공간을 두었으며, 강당 뒤로 동재와 서재를 배치한 점은 기호학파 서원의 전형을 따른다.

동시에 경북 서북부 향교 건축에서 나타나는 독자적 요소도 확인된다. 대문 건물인 하반 청은 원생의 신분에 따라 구분된 거처로, 다른 서원에서는 보기 드문 사례다.

흥암사에는 숙종이 하사한 ‘흥암사’ 현판과 숙종 친필의 ‘흥암서원’ 현판이 함께 걸려 있어 사료적 가치도 높다. 진수당은 정면 5칸, 측면 3칸의 대규모 강당으로, 영남학파 서원의 개방적 건축 양식을 보여준다.

현재까지도 춘추 향사가 이어지고 있는 흥암서원은 지역 유림과 학계에 중요한 의미를 지니며, 서원의 운영과 사회·경제적 기반을 살펴볼 수 있는 자료가 풍부하다.

강영석 상주시장은 “흥암서원이 국가 지정 문화유산으로 승격된다면 지역 대표 문화유산의 위상이 한층 높아질 것”이라며 “정식 지정 이후에는 체계적 보존과 활용 방안을 마련해 국가와 협력해 나가겠다”고 말했다.

최종 지정이 이뤄질 경우, 흥암서원은 역사적 가치뿐 아니라 학술·관광 자원으로써 활용 가능성이 크게 확대될 것으로 기대된다.