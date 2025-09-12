[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 12일 오후 시청에서 ‘사직야구장 재건축 전문가 자문단’ 출범식과 위촉식을 겸한 첫 회의를 한다.

전문가 자문단은 사직야구장 재건축 사업의 원활한 추진을 위해 사업계획·설계·시공 등 기술적 자문과 시민 의견 수렴, 행정 절차 검토 등 사업의 기획 단계부터 전문적 검토와 자문을 담당한다.

시는 자문단을 운영해 사업 추진의 투명성과 전문성을 높이고, 분야별 전문가 자문을 바탕으로 사업을 보다 신속하고 효율적으로 추진한다는 방침이다.

정기 회의는 반기별로 개최되며, 필요하면 수시회의도 열어 주요 현안을 신속하게 논의할 예정이다.

자문단 의견은 향후 사업계획과 설계·시공 과정에 반영해 정책적·기술적 완성도를 높여 나갈 계획이다.

시는 지방비 부담을 완화하기 위한 추가 재원 확보에도 나서고 있다. 한편 부산시의회는 지난 9일 2026년도 정기분 공유재산 관리계획안 두번째 심사에서 사직 야구장 재건축(2천794억원) 계획을 가결했다.