67개 협력사에 82억 현금으로 조기 지급

[헤럴드경제=강승연 기자] 애경산업은 추석 명절을 앞두고 협력사 납품대금을 현금으로 조기 지급한다고 12일 밝혔다.

애경산업은 67개 협력사를 대상으로 82억원 수준의 납품대금을 당초 지급일보다 최대 5일 앞당겨 지급하기로 했다. 고물가·고금리·고환율의 삼중고로 자금 운용에 어려움을 겪는 협력사의 부담을 덜어주고, 상생과 동반 성장을 실현하기 위한 결정이다.

애경산업 관계자는 “추석 명절을 앞두고 협력사의 자금 부담 완화에 도움이 되길 희망한다”며 “앞으로도 협력사와 동반 성장을 위한 상생 문화를 구축해 나가는데 앞장서겠다”고 말했다.

한편, 애경산업은 2022년 설 명절부터 협력사에 납품대금을 조기 지급하고 있다. 이번 추석까지 누적으로 총 730억원을 조기 지급하게 된다. 이 외에도 협력업체 재해율 관리 방안 제안, 협력사의 공급망 지속가능성 제고, 동반성장을 위한 성과 공유제 등 상생 노력을 지속하고 있다.