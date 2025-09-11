정청래 연설 때 송언석 문제 발언 비판 “발언 당사자 정식으로 사과할 것 요구” “견제 아니라 망동…헌법으로부터 일탈”

[헤럴드경제=안대용·한상효 기자] 우원식 국회의장은 11일 “국회 본회의장에서 비상계엄 당시 국회의장, 그리고 여야 대표를 비롯한 주요 인사들이 죽임을 당할 뻔했던 그 일이 성공했으면 좋았을 것이라는 취지의 발언이 있었다”며 “발언 당사자께서 정식으로 사과할 것을 요구한다”고 밝혔다. 해당 발언 당사자로 지목된 송언석 국민의힘 원내대표를 향해 공개 사과를 촉구한 것으로 풀이된다.

우 의장은 이날 오후 국회 본회의에서 “의장은 국회의 대표로서, 또한 그 무도한 계획에 의해서 살상당할지도 몰랐던 피해자로서 이 사태를 매우 중대하게 인식한다”면서 “국민 앞에 사죄하기 바란다. 헌법과 민주주의 앞에 사과하시라”며 이같이 말했다.

앞서 정청래 더불어민주당 대표는 전날(10일) 당 최고위원회의에서 “어제(9일) 제 연설 중 역대급 망언이 있었다”며 자신의 교섭단체 대표연설 장면 일부가 담긴 영상을 재생했다. 정 대표는 당시 연설에서 이른바 ‘노상원 수첩’을 언급하면서 “수첩이 현실로 성공했더라면 이재명 대통령도 저 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 것”이라고 했다. 이때 국민의힘 의석에서 “제발 그리 됐으면 좋았을 걸”이라는 소리가 나왔다.

정 대표는 “저 목소리의 주인공이 저는 낯익다”며 “자수하고 사과하기 바란다”고 했고, 민주당 공보국은 10일 오후 공지를 통해 “차마 입에 담을 수도 없는 막말을 한 사람이 국민의힘 송언석 원내대표로 밝혀졌다”고 알렸다.

우 의장은 “이곳 국회 본회의장은 국민의 삶에 영향을 주고 공동체를 규율하는 의사결정이 이뤄지는 곳”이라며 “그만큼 무거운 책임이 따르는 공간이다. 정치 현실이 아무리 험악하더라도 지켜야 할 선은 지켜야 국민의 대표”라고 했다.

이어 “당장은 상대방에 대한 의견을 표시하는 것 같아도 서로에 대한 비난과 아유, 집단적 고성은 결국, 국민의 상처, 국민의 마음을 찌르는 흉기가 될 수 있다는 것을 명심해야 한다”고 강조했다.

우 의장은 문제가 된 발언을 언급하면서 “아직 한마디 해명조차 없다. 급기야 같은 당 최고위원이 공식 회의 석상에서 이를 옹호하고 동조하는 지경에 이르렀다”며 “차마 믿을 수 없을 만큼, 참담하다”고 했다.

이어 “이른바 ‘노상원 수첩’, 그 존재만으로도 국민들 가슴을 쓸어내렸던, 그 참혹한 내용을 두고 그렇게 됐으면 좋았을 것이라는 발언을 어떻게 받아들여야 한단 말인가”라며 “상대에 대한 비판과 견제가 아니라 망동이다. 국민 상식과 헌법으로부터의 일탈”이라고 지적했다.

또 “만약 국회가 그 당시 비상계엄해제요구안을 통과시키지 못했더라면 어떤 일이 벌어졌을지, 생각만으로도 끔찍하다”며 “5.18 광주가 기억나지 않는가. 그 참담했던 국민 살상행위, 민주주의 침탈 행위, 기억나지 않는가”라고 반문했다.

그러면서 “변명의 여지가 없다”며 “국회를 침탈하고, 헌정질서를 중단시키고, 정치적 상대방을 폭력으로 제거하려는 내란에 찬동한다는 의미인지 분명한 입장을 밝히고, 국민 앞에 사죄해야 한다”고 했다.