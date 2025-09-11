LX하우시스, ‘뷰프레임’ 창호 광고캠페인 시작

프레임은 세상에 대한 생각을 가두는 시각이다. 같은 물리적 프레임인 창호는 세상과 대화하는 도구 역할을 한다.

LX하우시스가 가을 성수기를 맞아 ‘LX지인 창호 뷰프레임’의 이런 가치를 호소하는 신규 광고캠페인(사진)을 시작한다.

광고모델은 ‘뷰프레임’ 창호로 구현된 아늑한 공간에서 보내는 밝고 편안한 일상들을 보여준다. 광고는 소비자들로 하여금 ‘뷰프레임’ 창호가 만들어낸 이런 고품격 공간을 누리자고 호소한다. 일상의 소중한 경험과 가치는 ‘오직 뷰프레임에서만’이라고 강조한다.

LX하우시스는 이번 광고캠페인을 유튜브 등 다양한 디지털매체를 통해 오는 10월 중순까지 실시할 예정이다. 스마트폰과 온라인채널에 익숙한 고객들과 접점을 넓힐 계획이다.

회사 관계자는 “가을 성수기를 맞아 ‘뷰프레임’ 창호가 가진 고품격 가치를 담은 새로운 광고캠페인을 시작한다. 차별점을 소비자들이 생생하게 느낄 수 있게 다양한 마케팅활동을 할 것”이라 했다.