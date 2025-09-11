이수형 위원 “성장 대응 필요하지만…” “주택시장 안정 여부 주요 고려 요인”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국은행이 저성장 위기 대응을 위한 기준금리 추가 인하 필요성을 인정하면서도 서울 지역 집값 상승 기대가 여전히 큰 만큼 그 시기를 조절하겠다고 밝혔다.

이수형 한은 금융통화위원회 위원은 11일 자신이 작성 주관한 한은 통화신용정책 보고서에서 “향후 추가 금리 인하 시기와 폭을 결정하는 데 있어 성장 흐름과 함께 주택시장·가계부채 상황의 안정 여부가 중요한 고려 요인”이라며 이같이 밝혔다.

그러면서 “서울 지역 주택가격 상승세와 추가 상승 기대가 여전히 큰 만큼 9·7 주택공급 대책의 효과와 완화적 금융 여건의 주택가격 기대 영향 등을 점검하며 추가 금리 인하 시기를 결정할 필요가 있다”고 덧붙였다.

다만, 동시에 그는 성장 위기 대응을 위한 기준금리 인하 필요성에 대해서도 인정했다. 이 위원은 “성장세는 다소 개선되고 있지만 당분간 잠재 수준보다 낮은 흐름이 이어질 것으로 예상되기 때문에 성장의 하방 압력 완화를 위해 추가 대응 필요성이 있다”고 밝혔다.

미국 기준금리 인하에 따라 금리 인하 가능성이 높아진 것도 사실이라고 한은은 설명했다. 박종우 한은 부총재보는 이날 “미국 고용 지표가 부진하고 어제 발표된 미국 생산자물가지수(PPI)도 예상치를 밑돌면서 미국 기준금리 인하 기대가 있는 게 사실”이라고 말했다.

박 부총재보는 “시카고 페드워치 기준으로는 연내 3회 연속 인하 가능성까지 거론되는 상태”라며 “만약 그렇다면(인하가 이뤄지면) 외환시장 변동성만 완화된다면 국내 여건에 집중해서 (통화정책을) 볼 여력이 커진다”고 밝혔다.