국가유산진흥원과 창경궁 앵도나무향·덕수궁 오얏나무향 재현

조선왕실의 ‘궁궐향수’가 복원돼 국내외에 선보인다.

화장품 ODM(연구개발·생산) 기업 코스맥스는 국가유산진흥원과 이같이 전통 향기를 복원했다고 11일 밝혔다.

국가유산진흥원, 국가유산청 궁능유적본부와 함께 창경궁 앵도나무와 덕수궁 오얏나무의 향기를 담은 ‘단미르 궁궐 향수’ 2종을 개발했다. 앵도향수는 창경궁 내 옥천교 주변 앵도나무 꽃을 비롯한 주변 꽃향기를 향수로 담아냈다. 오얏향수는 덕수궁 석조전 앞 오얏나무의 꽃향기로 조선 왕실의 정취를 재현했다.

궁궐향수는 고궁박물관, 경복궁, 창덕궁 기념품매장과 온라인매장에서 판매될 예정이다. 코스맥스와 진흥원은 향후 다양한 역사 속 향기를 재현해 향수는 물론 핸드크림 등 제품군을 다양화할 방침이다.

코스맥스 측은 “이번 개발은 역사 속 향기유산을 재현하자는 취지에서 시작했다. 궁능유적본부, 진흥원과 함께 우리 고궁을 대표하는 향을 발굴하는 등 향기유산 콘텐츠를 개발하고 있다”고 전했다.

코스맥스는 2016년부터 향기유산을 복원하는 ‘센트리티지(Scentritage)’ 사업을 해오고 있다. 자연 고유의 향기를 재현하면서도 원물을 훼손하지 않고 향을 포집할 수 있는 자체 기술도 개발했다.

코스맥스는 이 사업을 통해 ▷안동서원 배롱나무꽃향 ▷음성 송연먹향 ▷강화 고려 인삼전초향 ▷제주 문방오우 석창포향 등 21가지 향을 재현·개발하는데 성공했다. 센트리티지를 통해 개발된 향료조성물에 대해선 특허를 취득했다.

회사 관계자는 “우리 고궁이 품고 있는 유서 깊은 향을 국내외에 알릴 수 있게 됐다. K-뷰티에 이어 K-센트를 전 세계로 전파하겠다”고 했다.