[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산항만공사(BPA)는 파나마해사청(AMP)과 지난 10일 서울에서 교류 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 동북아시아 대표 환적 거점인 부산항과 세계 최대 선박 등록국인 파나마가 지속 가능한 해운·항만 체계 구축을 위한 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

협약 체결식에는 파나마 하비에르 마르디네쓰-아차 바스께스(Javier Martínez-Acha Vásquez) 외무부 장관을 비롯해, 파나마 운하청 장관, 주한 파나마 대사 등이 참석했다.

협약에 따라 양 기관은 ▷스마트 항만 구축 및 디지털 전환 ▷친환경·지속 가능한 항만 조성 ▷항만 운영 효율화 및 인적 역량 강화 등에 협력하고 전략적 파트너십을 구축해 나갈 계획이다.

파나마해사청은 1998년 설립된 정부 산하 기관으로 해사·항만 분야의 규제와 정책을 총괄하며 선박 등록·검증, 해사 교육, 항만 운영·규제 등 다양한 기능을 수행하고 있다.