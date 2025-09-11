‘서울 콜라보레이션 청년 성공 창업스쿨’(9. 23.∼25.) 개최...청년창업기업·사회적경제기업·예비창업자(소상공인) 맞춤 전문교육...해외 진출 위한 관세 전략부터 팁스(TIPS) 운영사의 투자유치 노하우까지

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서대문구(구청장 이성헌)가 청년창업기업과 사회적경제기업, 예비창업자(소상공인) 등을 위해 23∼25일 서대문청년창업센터(수색로 43)에서 ‘서울 콜라보레이션 청년 성공 창업스쿨’을 개최한다.

창업기업이 직면하는 현실적 과제에서부터 미래 성장 전략까지 창업단계와 기업특성에 맞춘 다양한 전문 강연으로 꾸며진다.

해외 진출을 준비하는 기업을 위해서는 반드시 알아야 할 관세, 현지 법인 설립 노하우, 미국 진출 전략 등을 다룬다.

정부의 유망 중소벤처기업 성장 지원 프로그램인 ‘스케일업 팁스(SCALE-UP TIPS)’ 운영사 대표는 스타트업(초기 창업) 기업을 위한 투자유치 전략을 직접 전수한다.

‘AI·디지털 전환 특강’은 급변하는 창업 환경 속에서 기업 경쟁력을 높이고, ‘소셜벤처 기업 성공 사례 발표’는 청년 창업가들의 도전 의식을 함양한다.

창업기업의 지속가능성과 경쟁력 강화를 위해 사회적가치지표(SVI, Social Value Index) 측정 및 방법론 전략 교육, 소상공인을 위한 전자조달 입찰 전략 교육도 이뤄진다.

창업 과정에서의 심리적 부담 완화를 위해 ‘창업가 힐링 프로그램’도 마련된다.

이성헌 서대문구청장은 “창업 현장에서 바로 도움이 될 수 있는 실질적이고 체계적인 콘텐츠로 청년 성공 창업스쿨을 준비했다”며 “청년 창업가와 사회적경제기업들을 위한 도약의 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

참여 희망자는 서대문구청 홈페이지 공지사항에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 이달 22일까지 이메일로 내면 된다. 자세한 내용은 서대문구청 청년정책과로 문의하면 된다.