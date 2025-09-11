화성 분화구서 채취한 샘플서 반점 발견 “고대 미생물 생명체 증거 보존했을 수도” 2020년 7월 발사돼 2021년 2월 도착 지구로 샘플 회수하는 2040년대 기다려야

[헤럴드경제=김수한 기자] 미 항공우주국(NASA)은 화성에서 탐사 중인 로버 ‘퍼서비어런스’(Perseverance: 인내)가 잠재적 생명체 흔적을 발견했다고 10일(현지시간) 밝혔다.

NASA는 연구자들이 이날 네이처 저널에 게재한 논문 내용을 인용, 퍼서비어런스가 지난해 화성 분화구에서 채취한 샘플이 고대 미생물 생명체의 증거를 보존하고 있을 수 있다고 설명했다.

잠재적 생명체 흔적이란 생물학적 기원을 가질 수 있는 물질이나 구조물을 의미한다. 그러나, 생명체의 존재 여부에 대한 결론을 내리려면 추가 데이터나 연구가 필요하다.

퍼서비어런스가 지난해 7월 채취한 암석에서는 다양한 색의 반점처럼 보이는 부분이 발견됐다. 이런 반점은 미생물 생명체가 암석 내 유기 탄소, 황, 인 등의 원료를 에너지원으로 사용했을 경우 남기는 흔적일 수 있다고 연구자들은 설명했다.

이 샘플이 발견된 곳은 ‘예제로 크레이터’다.

흘러 들어간 물에 의해 형성된 고대 강 계곡인 ‘네레트바 밸리스’ 가장자리에 있는 암석 노출 지형 ‘브라이트 엔젤’ 지역이다.

로버의 과학 장비들은 이 지층의 퇴적암이 점토와 실트로 구성돼 있음을 발견했다.

이는 지구상에서 과거 미생물 생명체를 잘 보존해온 물질들이다.

NASA 임시국장을 겸하고 있는 숀 더피 미 교통부 장관은 “트럼프 대통령의 첫 임기 중 발사된 퍼서비어런스의 이번 발견은 우리가 지금까지 화성에서 발견한 것 중 생명체에 가장 근접한 사례”라며 “이는 화성에 대한 우리의 이해를 진전시킬 것”이라고 말했다.

퍼서비어런스는 2020년 7월 30일 발사된 뒤 4억7100만㎞를 비행해 2021년 2월 화성에 도착했다.

이어 고대 삼각주로 추정되는 예제로 크레이터의 바닥 지역을 탐사해 왔다.

NASA는 당초 이 로버가 채취한 시료를 2030년대 초반에 지구로 회수할 계획이었다. 그러나 비용 급증으로 회수 작업이 지연되며 현재 그 시기는 2040년대로 미뤄진 상태다.

이번에 발견한 샘플 역시 화성으로부터 지구로 운반되기 전까지는 검증이 어렵다.

과학자들은 고대 화성 생명체의 가능성을 평가하기 위해 지구상의 대체품과 실험실 내 연구에 의존해야 한다고 AP통신은 지적했다.