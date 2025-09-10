[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)가 9일 성균관대 인공지능혁신융합대학사업단과 ‘송파 채움교실’ 운영 협력 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

송파 채움교실은 지역 내 교육격차를 해소하고 청소년들에게 양질의 진로 탐색 기회를 제공하기 위해 2023년부터 시작된 민선 8기 역점 사업이다. 지난해에는 940여명의 학생들이 참여하여 만족도 93%을 기록했다.

이번 협약은 미래 사회의 핵심 역량으로 꼽히는 AI(인공지능) 및 디지털 분야 교육을 대폭 강화하는 데 중점을 둔다. 성균관대 인공지능혁신융합대학사업단은 이번 협약을 통해 해당 분야의 우수한 교육 인프라와 전문 인력을 송파 채움교실에 적극 지원할 예정이다.

주요 협약 내용은 ▷미래 융합 인재 양성을 위한 관·학 협력체계 구축 ▷인공지능(AI) 및 디지털 역량 강화를 위한 전문 교육과정 공동 개발 및 운영 ▷청소년 진로 설계를 위한 인적·물적 자원 교류 등이다.

이에 따라 올해 송파 채움교실에는 사업단의 강점을 살린 전문 과정들이 운영된다.

▷인공지능의 철학적 이해 ▷인공지능과 예술 ▷데이터 분석 실습 등의커리큘럼으로 구성된다.

서강석 송파구청장은 “이번 협약은 우리 아이들에게 더 넓은 배움의 기회를 제공하고 미래를 준비할 수 있는 발판이 될 것”이라며, “송파 채움교실이 자신의 적성을 발견하고 꿈을 구체화하는 의미 있는 기회가 되도록 앞으로도 다양한 분야의 전문기관과 협력을 확대하여 지원하겠다”고 밝혔다.