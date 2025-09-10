9월 30일 마감, 토요일 밤 녹동항 드론쇼 촬영 분

[헤럴드경제(고흥)=신건호 기자] 전남 고흥군이 녹동항 드론쇼의 화려한 빛과 감동을 담은 사진을 9월 30일까지 공모한다.

고흥군의 드론쇼 사진 공모전은 매주 토요일 밤 녹동항 일원에서 펼쳐지는 드론쇼를 군민과 관광객의 시선으로 기록·공유하고 전남 대표 행사로 만들고자 2024년부터 2년째 추진해 오고 있다.

공모 기간은 9월 30일까지이며 일반사진과 스마트폰 사진 2개 부문으로 진행된다.

최우수상 2명에게는 각 100만 원, 우수상 4명에게는 각 50만 원, 장려상 8명에게는 각 25만 원 등 총 600만 원의 상금이 지급된다.

참여는 고흥 녹동항 드론쇼 홈페이지 및 고흥군 대표 누리집 고시·공고란에서 참가신청서와 개인정보동의서 서식을 내려받아 작성한 뒤, 신청서와 사진 파일을 함께 이메일(yumi0202@korea.kr)로 제출하면 된다.

제출된 작품은 10월 초 전문가 평가와 추석 연휴 관람객 평가 등 2단계 심사를 거쳐 최종 선정되며 고흥군 홍보자료와 오는 10월 25일 폐막식 행사에서 전시 및 시상될 예정이다.

고흥 녹동항 드론쇼는 매주 토요일 저녁 9시 녹동항 일원에서 매월 마지막 주 금요일에는 고흥군청 앞 군민광장에서 버스킹 공연과 함께 다채로운 볼거리를 제공하는데 지난해에는 관람객 24만 명, 경제효과 200억 원 의 지역경제 활성화에 기여한 것으로 분석됐다.