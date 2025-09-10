고흥분청문화박물관‘고흥 고분, 고대의 문을 열다’전시

[헤걸드경제(고흥)=신건호 기자] 전남 고흥군 분청문화박물관이 2025년 특별기획전‘고흥 고분, 고대의 문을 열다’개막식을 특별기획전시에 들어갔다.

이번 전시는 9월 9일부터 12월 7일까지 안동고분과 야막고분을 비롯해 새로 발굴된 연구 성과를 전체적으로 조명하며 관련 유물 1,000여 점의 출토 유물을 한자리에서 선보인다.

2006년 포두면 안동고분과 풍양면 야막고분 발굴을 시작으로 최근 비봉산 일대 발굴 조사까지 이어진 학술 연구를 통해 고흥이 고대 한반도 남해안 해상 교류의 중심지였음을 보여주는 다양한 장신구, 무기, 토기 등이 출토돼 그 역사적 가치를 입증했다.

전시는‘고분’이라는 공간을 통해 고흥의 고대문화와 지역 정체성을 새롭게 해석하는 데 초점을 맞췄으며 발굴 과정과 유물, 고분 구조를 다각도로 소개해 관람객들이 학술 성과를 쉽고 흥미롭게 접할 수 있도록 구성했다.

또한 ▲‘금동관모 만들기’체험 프로그램 ▲전문해설사가 동행하는 하루 4회의 정기 전시해설을 운영해 관람객들이 고대문화의 맥락과 의미를 더욱 깊이 이해할 수 있도록 했다.

공영민 군수는 환영사에서 “고분은 단순한 무덤이 아닌 고대인의 삶과 세계관, 교류의 흔적을 담은 문화유산”이라며, “이번 전시가 고대 고흥의 역사적 가치를 널리 알리고, 문화유산 보존의 중요성에 대한 공감대를 확산하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.