美 관세 등 경제 불확실성 속 유관기관과 머리 맞대 “기존 틀 벗어나 실효성 있는 지원으로 기업 체질 강화할 것”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 미국 관세 정책, 물가 변동 등 급변하는 대외 경제 환경에 대응하기 위해 중소기업 지원책의 새로운 판을 짜고 나섰다. 기존의 정형화된 지원방식을 넘어 기업 현장의 목소리를 반영한 실효성 있는 대책을 마련하겠다는 구상이다.

경남도는 10일 오후 도청 중앙회의실에서 ‘글로벌 산업·경제 유동성 대응 중소기업 지원대책 수립 전문가 회의’를 개최했다. 이 자리에는 경남지방중소벤처기업청, 한국은행 경남본부, KOTRA 경남지원본부 등 도내 9개 주요 기업 유관기관 관계자들이 참석했다.

이날 회의는 단순히 미국 관세 문제에만 국한되지 않고 AI 도입과 디지털 전환, 인력 부족 등 중소기업이 당면한 복합적인 위기 상황을 극복할 새로운 해법을 찾기 위해 마련됐다.

도 관계자는 “하던 대로만 해서는 현재의 위기를 넘기 어렵다는 판단 아래 똑같은 생각에서 벗어나고자 기업 현장과 가장 가까운 기관들의 생생한 목소리를 듣고 싶었다”며 “이를 통해 중소기업이 힘든 상황을 버텨낼 수 있도록 체질을 강화하는 방안을 찾으려 한다”고 회의 배경을 설명했다.

이날 회의에서 참석 기관들은 ▷스마트공장 확대 및 AI 제조 혁신 기술 지원 ▷미국 관세 관련 피해기업 특별자금 등 금융 지원 확대 ▷기후 위기 대응 선도기업 지원 등 다각적인 지원 대책을 논의했다.

경남도는 이날 논의된 방안들을 바탕으로 도 차원의 맞춤형 지원책을 수립하는 한편 필요시 중소벤처기업부 등 중앙정부에도 적극 건의할 계획이다. 또 중소벤처기업진흥공단의 긴급경영안전자금, 한국은행의 지방중소기업 지원 프로그램 등과 연계해 기업들이 적시에 자금을 지원받도록 유도할 방침이다.