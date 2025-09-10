“신도시-원도심 격차 심화… 지방 소멸 위기 속 실효적 대책 절실”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 신도시와 원도심 간 주거 불균형 해소를 위한 정책 수립에 나섰다.

그러나 전문가들은 단순한 정비 대책만으로는 인구 감소와 지방 소멸이라는 구조적 위기를 해결하기 어렵다고 지적한다.

시는 10일 ‘영주시 지속 가능한 주거지 정비 정책 수립 용역 착수보고회’를 열고 주거 환경 개선을 위한 정책 수립 절차에 착수했다.

이번 용역은 주거지 생활환경을 분석해 맞춤형 대책을 마련하는 것이 핵심이다. 거주자의 생애주기별 수요를 반영하고 신도시와 원도심 간 불균형 문제를 해소하는 방안을 담는다.

보고회에는 유정근 영주시장 권한대행을 비롯해 시의회 의원, 관련 부서 간부, 용역사 관계자 등 30여 명이 참석해 추진 방향을 공유했다.

현재 영주시는 신도시로 인구가 유입되는 반면 원도심은 낙후가 가속화되며 상권과 생활 인프라가 쇠퇴하고 있다.

이는 단순히 도시 내부의 균형 문제에 그치지 않고 장기적으로는 도시 전체의 활력 저하로 이어질 수 있다는 우려가 제기된다.

시는 용역 결과를 토대로 주거 격차 해소, 노후 주거지 정비, 생활 인프라 확충 등 현안 과제를 반영한 맞춤형 정책을 마련한다는 방침이다.

그러나 과제는 만만치 않다. 대구·경북권 전체가 전국에서 가장 빠른 속도로 고령화와 인구 유출을 겪고 있는 상황에서, 영주 역시 ‘인구 소멸 위험 지역’으로 분류돼 있다.

신도시-원도심 간 불균형 문제는 결국 인구 구조 변화와 맞물려 있으며, 청년층 정착·일자리 창출·교육 인프라 확충 등 근본적 대응 없이는 주거 정비 정책이 단기 처방에 그칠 수 있다는 지적이 나온다.

재정적 제약도 변수다. 원도심 재생과 생활 인프라 확충에는 막대한 예산이 투입돼야 하는 만큼, 지방재정만으로는 한계가 뚜렷하다.

전문가들은 “중앙정부 지원과 광역 단위 연계 전략 없이는 정책 효과가 제한될 수밖에 없다”고 말한다.

유정근 권한대행은 “영주형 주거지 정책을 통해 시민이 체감할 수 있는 정주 여건 개선에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.