[헤럴드경제=김용훈 기자] 김영훈 고용노동부 장관이 10일 한국노총과 민주노총을 잇따라 찾아 “노사정 간 정례적인 만남과 소통을 통해 어려운 노동 현안을 하나하나 해결해 나가겠다”며 대화 복원 의지를 강조했다.

김 장관은 이날 오후 서울 영등포구 한국노총과 중구 민주노총을 차례로 방문해 김동명 한국노총 위원장, 양경수 민주노총 위원장과 산별 대표들을 만났다. 그는 모두발언에서 “일부 언론에서 개정 노란봉투법이 노동계의 추투(秋鬪)를 부추긴다는 보도가 있지만, 통상적인 임단협 갈등을 모두 법 때문이라고 해서는 안 된다”며 “정부는 임단협이 원만히 타결되도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.

이어 “개정 노조법의 본래 취지인 원·하청 상생이 구현돼 기업과 경제 성장의 기반이 될 수 있도록 현장과 소통하겠다”며 “사용자성·노동쟁의 범위 등에 관한 지침과 매뉴얼을 마련하고, 모범적인 원하청 교섭모델도 구축할 계획”이라고 설명했다.

김 장관은 “그 어느 때보다 노사정 간 대화와 소통이 절실하다”고 강조했다. 그는 “대통령께서도 양대 노총에 경사노위 참여를 요청하며 사회적 대화의 중요성을 거듭 강조했다”며 “이를 계기로 노사정이 다시 만나 신뢰를 쌓고 현안을 풀어가기를 기대한다”고 말했다.

김 장관은 “총연맹과 산별에서 제안하는 의제를 많이 듣고 해결방안을 찾을 수 있도록 깊이 고민하겠다”며 “정부도 대화를 통해 상생의 해법을 모색할 것”이라고 덧붙였다.