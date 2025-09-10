오는 11일부터 12일까지 해운대·북항 재개발 현장 등 대기업 19곳·지역기업 40개 사 참석해 협업방안 논의

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 11일부터 12일까지 이틀간 해운대 웨스틴조선부산과 북항 1·2단계 재개발 현장에서 ‘2025년 부산건설업체-건설대기업 상생데이’를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 부산지역 건설업체와 국내 주요 건설대기업 간의 소통과 협력을 강화해 동반성장을 도모하고 북항 재개발 등 대규모 사업에서의 수주 기회를 확대하고자 마련됐다.

올해는 ‘함께 짓는 안전한 부산, 상생으로 여는 미래’를 주제로 국내 시공 능력 상위 건설대기업 19개 사와 부산의 전문건설업체 40개 사가 참석한다.

행사 첫날인 11일에는 웨스틴조선부산에서 20개 부스를 마련, ‘1:1 상생멘토링’과 ‘상생연찬회’가 진행된다. 상생멘토링 등에는 시가 중점적으로 추진 중인 부산 전문건설·기계설비·전기·정보통신·소방 등 5개 분야의 ‘역량강화’ 사업에 참여한 부산건설업체와 대기업이 참석해 1:1 현장 상담을 실시한다. 이를 통해 부산건설업체는 자사의 능력과 기술을 강조하고 대기업은 수주 노하우를 공유하며 우수한 지역 건설업체를 발굴하는 기회를 갖는다.

12일에는 GS건설을 비롯한 주요 건설대기업 9개 사가 북항 1·2단계 재개발 현장 등을 방문해 지역 건설업체의 대규모 프로젝트 수주 확대를 도모하고 협력 방안을 논의한다.

참가기업들은 부산항 안내선 ‘새누리호’를 타고 북항 재개발 지역 현황을 파악하는 시간을 가진 뒤 부산항국제여객터미널 내 북항재개발홍보관을 방문할 예정이다.

임경모 부산시 도시혁신균형실장은 “현재 국내 건설경기가 다소 침체되고 있지만 부산은 해수부 이전과 해양산업, 관광, 물류기능 강화 등의 요인으로 건설·부동산 수요가 회복세를 보일 것으로 예상한다”고 말했다.