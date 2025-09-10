[헤럴드경제=양대근 기자] 제네시스가 브랜드 대표 럭셔리 스포츠유틸리티차(SUV) GV80·GV80 쿠페의 연식변경 모델 ‘2026 GV80’과 ‘2026 GV80 쿠페’를 10일 출시했다고 밝혔다.

2026 GV80·GV80 쿠페는 가격을 낮춰 고객에게 더욱 매력적 선택지를 제공하고, 내·외장 디자인을 개선해 고급감을 강화한 것이 특징이다.

제네시스는 2026 GV80·GV80 쿠페의 기본 사양을 고객 선호도 높은 사양 위주로 재구성하면서 가격을 각각 50만원 인하했다. 여기에 헤드업 디스플레이, 드라이빙 어시스턴스 패키지I, 드라이빙 어시스턴스 패키지II 등 인기 사양을 조합한 ‘파퓰러 패키지’에 고객 선호도가 높은 ‘빌트인 캠 패키지’를 넣어 상품 경쟁력을 강화했다.

제네시스는 2026 GV80·GV80 쿠페의 후면에 제네시스(GENESIS) 레터링을 제외한 모든 레터링을 삭제해 깔끔하고 모던한 후면 디자인을 구현했다. 제네시스가 추구하는 가치와 럭셔리 경험, 디자인에 대한 자신감을 강조한 것으로, 향후 출시되는 제네시스 전 차종에 순차 적용된다.

제네시스는 2026 GV80·GV80 쿠페 도어 무드램프 밝기를 높여 감성적 실내 분위기를 연출하고 쿠페 전용 베링 블루 색상을 일반 모델에서도 선택할 수 있게 했다.

쿠페 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 모델에는 22인치휠과 타이어를 기본 적용했다. 이밖에 제네시스는 2026 GV80·GV80 쿠페 블랙에 빌트인캠 패키지를 기본화하고, 블랙 전용 전동식 사이드 스텝을 신규 탑재해 디자인 일체감을 더욱 높였다.

2026 GV80 판매가는 △가솔린 2.5 터보 6790만원 △가솔린 3.5 터보 7332만원이며, 2026 GV80 쿠페 판매 가격은 △가솔린 2.5 터보 8016만원 △가솔린 3.5 터보 8430만원 △가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 9055만원이다.

2026 GV80 블랙의 판매가는 △가솔린 2.5 터보 9377만원 △가솔린 3.5 터보 9797만원이며, 2026 GV80 쿠페 블랙 판매가는 △가솔린 2.5 터보 9967만원 △가솔린 3.5 터보 1억387만원 △가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 1억902만원이다.