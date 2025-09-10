현대리바트

현대리바트는 개개인의 라이프스타일과 공간에 맞춤형 솔루션을 제안하는 신제품을 대거 선보였다.

신제품은 ▷하이엔드 매트리스 ‘리베르타’(사진) ▷옷장 내부를 스스로 조절할 수 있는 ‘엘레브 장롱’ ▷자유로운 모듈조합 서재 ‘어셈블’ ▷슬라이딩소파 ‘카모아’ 등으로 구성됐다.

리베르타는 깊고 편안한 잠을 통해 일상의 피로와 구속에서 벗어나는 자유로움(liberta)을 선사한다.

독자 개발한 12회전 스프링을 적용해 3단계 회전구조가 3개의 스프링을 겹친 듯 하중을 세밀하게 분산시켜 섬세한 지지력을 제공한다. 외장부터 내장재까지 한번에 수작업으로 바느질하는 공법을 적용해 접착제 사용을 최소화하고 통기성과 내구성을 강화했다. 엘레브는 높이조절 모듈형 붙박이장이다.

‘플렉스레일’ 시스템을 통해 장롱 내부 레일로 4cm 단위로 높낮이를 조절할 수 있다. 생활양식의 변화, 수납품목, 자녀의 성장단계에 맞춰 내부구성을 손쉽게 조절할 수 있게 한다.

어셈블 서재는 학습습관 형성되는 초등생부터 집중력 강화가 필요한 중·고생, 성인에 이르기까지 맞춤형 학습공간을 제공한다. 조문술 기자