한민수 민주당 의원 CBS 인터뷰

[헤럴드경제=한상효 기자] 더불어민주당 당대표 비서실장을 맡고 있는 한민수 의원은 정청래 대표가 김병기 원내대표에게 교섭단체 연설 순서를 바꿔달라고 했다는 보도와 관련해 “원내대표와 당대표 간에 무슨 이렇게 신경전으로 볼 문제는 전혀 아니다”라고 했다.

한 의원은 10일 오전 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 “원내대표실의 운영 수석을 만나서 어떻게 준비하고 있느냐, 이번에 당 대표가 교섭단체 연설을 하면 어떻느냐고 했더니 바로 머뭇거림 없이 그렇게 하자고 해서 결정이 된 것”이라며 이같이 말했다.

한 의원은 전날(9) 정 대표의 교섭단체 대표연설 내용이 이재명 대통령의 협치 요구를 무시한 것 아니냐는 지적과 관련해 “한 곳에서는 여의도 대통령, 다른 한 곳에서는 명비어천가, 그냥 하나만 해달라”며 “당정대는 한 몸과 같다”고 했다.

그는 “어제 정 대표가 일부러 국민의힘 지도부를 자극하려고 한 건 아니다. 정말 필요한 얘기를 했다”며 “야당이 건강해야 여당도 건강하기 때문에 국민의힘이 제발 재탄생해 달라는 얘기였다”라고 했다.

한 의원은 “그런데 지금 미안한 얘기지만 그 당 대표나 당 지도부가 여전히 그 절연을 못하고 윤석열 김건희 어게인을 외치고 있으면, 그건 아니지 않느냐”며 “심지어 거기에 있는 한 최고위원은 석방을 요구해서 내 귀를 의심했다”고 말했다.

한 의원은 같은 당 박희승 의원이 내란특별재판부 추진에 대해 “위험한 발상”이라며 문제점을 지적했던 것과 관련해 “개인 생각에 대해서는 저는 존중한다”고 했다. 다만 “다들 개별적인 의견이 있을 수 있는데 비유하는 것은 좀 과한 부분이 있었다고 본다”고 했다.

이어 “윤석열 전 대통령의 계엄과 비유하는 거는 아마 본인의 말씀을 좀 강조하기 위해서 쓰다 보니까 나온 것 같은데 그건 좀 과한 표현이었다고 본다”며 “하지만 일단 왜 내란전담재판부가 필요하다고 당내에 많은 법사위원들이 얘기하고 지도부에서 얘기가 나오고 국민들 사이에서 나오는가”라고 했다.

그러면서 “윤석열 전 대통령 재판을 하고 있는 지귀연 재판부, 저는 침대 재판하는 것 같다. 너무 느리다”며 “이러다가는 구속 기간 만료로 내년 1월 초에 또 윤석열 전 대통령이 나와서 전한길 씨 손 잡고 돌아다니는 거 아니냐 우려하는 사람들이 있다”고 했다.

다만 한 의원은 “지금 여러 다양한 의견들이 나오고 대표도 말씀하신 적 있지만 저희들이 당론이나 여당 전체가 이걸 추진키로 결정된 것은 없다”고 말했다.

또 한 의원은 정 대표와 우상호 대통령실 정무수석이 검찰개혁 논의 과정에서 갈등을 빚었다는 보도에 대해서 “전반적으로 다 오보”라며 “서로가 의견을 활발하게 주고받은 다음, (고위당정협의 결과 브리핑룸으로) 가서 행안부 장관하고 우리 당의 정책의장이 공동 발표하지 않았느냐”라고 해명했다.

그는 “우 정무수석이 (검찰개혁과) 관련된 부분에 있어서 정무수석이기 때문에 여러 가지 설명을 한 건 있다”며 “그런데 이를 보시는 분들에 따라서는 의견들을 서로 활발하게 개진했구나, 라고 볼 수 있다”고 말했다.