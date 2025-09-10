병해충 진단, 식물관리법 등 상담

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 지역에서도 식물이 아프면 병원에서 치료를 받을 수 있다. 울산시농업기술센터는 10일 울주군 청량읍 농업기술센터에서 반려식물병원 개소식을 갖고 본격 운영에 들어간다고 밝혔다.

울산시농업기술센터 반려식물병원은 식물을 전문적으로 진단·처방하는 진료상담실과 영상진단실, 입원치료실을 갖추고 병해충 진단과 함께 식물별 관리방법까지 상담을 해주는 서비스에 들어갔다. 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 문을 열며, 방문진료 예약은 30분 단위로 1인당 최대 3개 화분까지 신청을 받는다.

이용 방법은 먼저 반려식물병원으로 전화하면 된다. 반려식물의 상태에 따른 병해충 진단 및 관리방법에 대해 상담을 받고, 해결이 어려우면 방문 예약을 하고 반려식물과 함께 병원을 방문하면 된다.

병원에서는 정밀 진단 결과에 따라 약제 및 분갈이 처방을 하고, 장기 관찰과 처치가 필요한 경우에는 입원치료실로 옮겨 7일에서 최대 3개월까지 생육이 회복될 때까지 돌봐준다.

농업기술센터 관계자는 “반려식물에 대한 관심이 높아지고 실내식물 수요도 증가해 반려식물의 진료 서비스가 필요해졌다”며 “앞으로 찾아가는 반려식물병원과 반려식물 교육을 통해 반려식물 문화가 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.