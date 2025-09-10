추진단은 기업·주관부처·기재부로 구성…5년 내 가시적 성과 목표

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 기업과 손잡고 이달 안에 20개의 ‘초혁신경제추진단’을 출범시킨다. 기술개발부터 인력, 금융, 해외진출·입지지원, 규제개선까지 패키지 지원을 통해 2030년까지 잠재성장률을 끌어올리겠다는 구상이다. 앞으로 5년을 마지막 ‘골든타임’으로 보고 가시적 성과를 내는 데 총력을 기울인다는 방침이다.

기획재정부는 10일 정부서울청사에서 성장전략 태스크포스(TF) 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의를 열고 이 같은 내용의 ‘초혁신경제 15대 선도 프로젝트 추진계획’을 논의했다고 밝혔다.

정부는 잠재성장률 3% 달성을 목표로 국가전략 첨단소재·부품, 기후·에너지 대응, K-식품 등 신산업 분야를 중심으로 혁신 프로젝트를 추진 중이다.

이날 회의에서는 초혁신경제 프로젝트의 구체적인 계획과 일정 등이 논의됐다. 우선 이달 중 프로젝트별 20개 추진단이 꾸려진다.

각 추진단은 기업과 주관부처·관계기관·기재부 등 20여명으로 구성된다. 기재부는 초혁신경제지원관을 지정해 재정·세제·금융·규제 관련 쟁점 해결을 지원한다. 지방자치단체도 지역균형성장과 관련된 프로젝트에 참여할 수 있다.

프로젝특별 추진단은 이달 중 1차 정례회의를 열고 운영방안을 논의할 예정이다. 프로젝트별 로드맵 등 세부 추진계획은 오는 10∼11월 완성된다.

이날 회의에서는 5개 프로젝트의 추진 계획도 논의됐다. 차세대 전력 반도체(SIC)는 5년 뒤 기술 자립률을 현 수준(10%)의 두배인 20%로 높이는 것을 목표로 핵심기술 개발과 상용화를 지원한다.

액화천연가스(LNG) 선박의 핵심 기술인 화물창(LNG 저장탱크) 기술의 국산화도 추진한다. 이를 통해 작년 55% 수준이던 LNG 운반선 점유율을 2030년 70%까지 끌어올리는 것이 목표다.

그래핀의 응용기술 개발과 사업화도 지원한다. 그래핀은 종이보다 얇고 강철보다 200배 강하며 높은 전기·열 전도성을 지녀 다양한 산업에 활용이 가능하다.

미래모빌리티 등에서 수요가 커지는 특수탄소강 개발 역량도 확보하고 K-식품 글로벌 진출도 적극적으로 지원할 방침이다.

정부는 나머지 프로젝트의 추진계획도 순차적으로 논의할 계획이다.