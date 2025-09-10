상습 정체 ▲서달로 ▲성대로 등 왕복 1~2차로 4차로까지 넓혀 교통 체증 해소 … 주변 주택개발사업 고려

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 지역 내 상습 정체 구간 해소와 미래 교통수요 대응을 위해 주요 간선도로 확장 계획을 본격 추진한다.

이번 확장 대상은 ▲서달로(흑석동~상도1동)와 ▲성대로(상도3동~상도4동) 구간이다.

왕복 1~2차로인 해당 구간은 오래전부터 출퇴근 시간대 정체로 인해 도로 환경 개선 필요성이 꾸준히 제기돼왔다.

특히 두 도로 모두 재개발, 신속통합기획(상도 14·15구역), 모아타운 등 주택개발사업이 활발히 추진되는 지역으로, 향후 교통량 증가를 고려할 때 도로 확장이 절실하다.

이에 구는 상습 정체 구간을 중심으로 해당 도로를 왕복 3~4차로까지 확장할 방침이다.

먼저 서달로는 ‘흑석 어린이집’부터 ‘상현중학교’ 앞까지 580m 구간을 기존 왕복 2차로(폭 8~10m)에서 왕복 3~4차로(폭 12~15m)로까지 넓힌다. 현재 기본구상 용역을 마쳤으며, 연말까지 타당성 조사와 기본설계 용역을 완료할 예정이다.

성대로는 ‘성대시장(상도동 324-1)’과 ‘장승배기로(상도동 201-66)’를 잇는 약 1km 구간을 정비한다. 현행 왕복 1~2차로(폭 8~10m)를 왕복 4차로(폭 15~20m)까지 확장할 계획이며, 오는 11월까지 기본구상 용역이 진행된다.

이와 함께 시도(市道) 사업으로 ▲사당로(숭실대입구역~솔밭로 입구 약 1.8km)와 ▲상도로(보라매역~상도역 2.7km) 일부 구간도 왕복 4~6차로를 왕복 6~8차로로 확장하는 계획도 추진 중이다.

박일하 동작구청장은 “오래전 설치된 도로를 현실에 맞게 확장해 주민들께서 불편함 없이 통행할 수 있도록 정비할 것”이라며 “앞으로도 교통 병목 구간을 단계적으로 해소해 ‘사통팔달 동작’을 실현하겠다”고 말했다.