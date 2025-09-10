9~14일, ‘IAA 모빌리티2025’ 참가 2021년 참가 이후 4년 만, ‘영감의 창’ 콘셉트 루트비히 거리, IAA 오픈 스페이스에 구성 EV5, EV4 등 총 7대의 차량 전시

[헤럴드경제(뮌헨)=김성우 기자] 기아는 9일부터 14일(이하 현지시간)까지 독일 뮌헨에서 개최되는 ‘IAA 모빌리티 2025 ‘에 부스를 꾸렸다.

IAA 모빌리티는 독일에서 열리는 유럽 최대 규모의 모빌리티 및 자동차 산업 박람회다. 기존 박람회와 같은 전시부스를 구성하면서, 시내에는 ‘오픈 스페이스’(IAA Open Space))로 불리는 야외 전시공간을 제공한다.

기아의 참가는 지난 2021년 이후 4년만이다. 관람객들이 쉽고 친숙하게 접근할 수 있도록 야외 공간인 IAA 오픈 스페이스에 전시관을 조성했다. 약 650㎡ 크기로 구성된 이번 전시관은 뮌헨 루트비히 거리(Ludwigstraße)에 위치한다.

기아 전시관은 기아는 ‘영감의 창(Windows of Inspiration)’이라는 고유의 전시 콘셉트를 바탕으로 세련된 도시의 풍경들과 자연스러운 조화를 연출하는 데 주력했다. 대중들은 전시관에 설치된 감각적인 LED 거울 기둥을 통해 다양한 이미지를 관람하고 내부와 외부를 넘나드는 공간적 착시 효과도 경험할 수 있다.

현장에는 ▷더 기아 콘셉트 EV2(이하 콘셉트 EV2)와 ▷더 기아 EV3 ▷더 기아 EV4 ▷더 기아 EV5 ▷더 기아 EV6 ▷더 기아 EV9 ▷더 기아 PV5 패신저 등 총 7개의 차종을 전시했다.

이중 유럽 지역 대중들에게 처음으로 공개되는 EV5는 기아가 공개한 다섯 번째 전용 전기차로 기아의 디자인 철학인 오퍼짓 유나이티드(상반된 개념의 창의적 융합)라는 철학을 구성하는 데 힘썼다.

PV5는 기아의 PBV 전용 전동화 플랫폼 ‘E-GMP.S’를 바탕으로 개발된 차량으로, ‘차량 그 이상의 플랫폼’(Platform Beyond Vehicle)이라는 PBV 정의 속에서 넓은 실내 및 적재 공간, 다양한 시트 활용성을 장점으로 갖추려고 했다. 함께 전시된 콘셉트 EV2는 도심 주행에 최적화된 기아의 소형 SUV EV2의 콘셉트 모델로 2026년 양산형 모델의 유럽 출시를 목표로 하고 있다.

시승 행사 등 다양한 참여 이벤트도 함께 제공된다. 류창승 기아 고객경험본부장 전무는 “기아는 국내뿐만 아니라 세계 지역별 주요 모터쇼에도 지속적으로 참가하면서 글로벌 전기차 대중화에 앞장서고 있다“며 ”앞으로도 글로벌 고객들에게 적극적으로 다가가며 신뢰할 수 있는 전동화 선도 브랜드 이미지를 더 강화해 나갈 것“이라고 말했다.