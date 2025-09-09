진 구청장, ‘반부패·청렴 골든벨’ 갖고 직원들과 대화...진교훈 구청장 “정시퇴근은 좋은 변화”, “수평적 소통은 리더의 덕목”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 9일 강서구민회관에서 ‘구청장과 함께하는 반부패·청렴 골든벨’을 개최했다.

단순한 교육을 넘어 직원들의 자발적인 참여를 이끌어내고 구청장과의 소통을 통해 청렴 인식을 높이기 위해서다.

행사에는 신규 직원부터 간부 공무원까지 직원 600여 명이 참여했다.

무대에 오른 진 구청장은 직접 마이크를 잡고 직원들과 ‘청렴 소통 토크’에 나섰다. 직원들이 모바일 투표를 통해 선정한 조직문화와 청렴 관련 주제에 대해 허심탄회하게 대화를 나눴다.

‘정시 퇴근 문화’에 대한 질문에 ‘조금 신경 쓰이지만 퇴근한다‘라는 답변이 가장 많은 표를 받자 진 구청장은 과거 경험담을 털어놓기도 했다.

그는 “참 좋은 변화인 거죠. 예전에는 상사와 같이 퇴근하는 분위기였다. 밤 10시를 넘겨 퇴근하는 일이 잦았다”며 “지금 생각해보면 왜 그랬는지 모르겠다”고 답했다.

’가장 이상적인 리더‘를 묻는 질문에는 “수평적으로 소통하며 직원의 역량향상을 위해 노력을 기울이는 사람”이라고 답하기도 했다.

직원들이 즉석에서 구청장에 대해 질문하는 시간도 이어졌다. 성격유형(MBTI), 휴가 계획, 행복의 기준, 나만의 맛집 등 일상적인 주제로 자유로운 대화가 오갔다.

구청장과 청렴 소통 토크에 이어 부패방지 교육도 진행됐다. 한유나 청렴교육 전문 강사가 나서 청탁금지법과 이해충돌방지법, 공무원 행동강령 등을 실제 사례와 함께 설명했다.

이후 행사의 주요 프로그램인 ‘반부패·청렴 골든벨’이 진행됐다. 직원들은 개인 휴대전화를 활용해 실시간으로 퀴즈를 풀며 청렴에 대한 이해를 넓혔다.

진교훈 구청장은 “공직자로서 맡은 바 업무를 청렴하고 충실하게 수행하는 것은 공직자의 기본적인 소명”이라며 “개인적인 바람이 있다면 직원 개개인이 자신만의 행복을 찾아가는 노력도 함께 기울여줬으면 한다”고 말했다.