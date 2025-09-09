‘SM-F968N’ KC인증…트리폴드폰 출시 임박 이르면 9월 말 공개…초기 물량 5만대 한정 폴더블폰 시장 주권 다져…중국폰 공세 ‘몸살’

[헤럴드경제=차민주 기자] 삼성전자의 신작 ‘두 번 접는’ 폴더블폰이 KC인증(안전인증)을 획득한 것으로 확인됐다. 그간 정보통신기술(ICT) 업계에서 예고됐던 삼성전자의 ‘트리폴드폰’ 출시가 임박한 것이다.

올해 갤럭시Z 폴드, 플립 시리즈에 이어 트리폴드폰까지 출시되면서 업계는 삼성전자가 폴더블폰 시장 주도권을 다지는 것으로 보고 있다.

9일 제품안전정보센터에 따르면 삼성전자는 지난달 19일 트리폴드폰 모델명 ‘SM-F968N’에 대해 KC인증을 받았다. KC인증은 판매자가 전자제품, 통신기기 등을 출시하기 전 법적으로 받아야 하는 국가 안전 인증이다.

통상 KC인증을 받은 후 1~2달 지난 시점에 제품이 출시되는 것으로 미뤄봤을 때, 삼성전자의 트리폴드폰 역시 출시가 임박한 것으로 보인다. 업계에선 삼성이 내달 트리폴드폰을 정식 공개할 것으로 예상하고 있다. 앞서 갤럭시Z 폴드7 또한 지난 5월 20일 KC인증을 획득한 뒤, 7월에 정식 공개됐다.

이번 KC인증을 계기로 올 하반기 삼성전자의 트리폴드폰도 마침내 베일을 벗게 됐다. 삼성은 그동안 연내 트리폴드폰을 선보일 것이라고 공언해 왔다. 노태문 삼성전자 MX사업부장(사장)은 지난 7월 열린 갤럭시 언팩에서 “연내 두 번 접는 스마트폰을 출시하겠다”고 언급한 바 있다.

단 업계에 따르면 트리폴드폰은 초기 물량 5만대 한정으로 판매될 예정이다. 초기 판매 지역 또한 한국과 중국으로 좁혔다. 테스트 격으로 일부 지역에서만 제품을 선보인 뒤, 소비자 반응에 따라 판매 수량과 출시국을 확대하는 전략을 취하는 것으로 업계는 분석하고 있다.

삼성전자가 지난 2019년 처음으로 개척한 폴더블폰 시장은 현재 중국 제조 업체의 공세에 밀리고 있다.

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올 2분기 전 세계 폴더블폰 시장에서 모토로라가 삼성전자를 제치고 출하량 2위를 차지했다. 모토로라는 중국 기업 레노버의 산하 기업이다. 모토로라의 전년 동기 출하량은 14%에 불과했으나, 올 2분기 28%를 기록하면서 1년만에 두배 증가했다. 카운터포인트리서치는 모토로라가 지난 4월 출시한 폴더블폰 ‘레이저 60 시리즈’가 저렴한 가격을 무기로 성장을 이끌었다고 평가했다.

1위는 출하량 45%를 기록한 화웨이가 차지했다. 화웨이는 지난해 9월 ‘메이트XT’를 출시하면서 전 세계 처음으로 트리플폰을 선보였다. 해당 제품은 출시 초기 2주간 약 650만대의 선주문을 받으면서 인기를 끌었다. 하지만 액정 파손 등 제품 완성도 문제가 불거지면서 실제 판매는 선주문의 1%에도 채 미치지 못했다. 화웨이는 올해 가격을 100만원 낮춘 ‘메이트XT’ 후속 제품을 선보이고 트리폴드폰 판매 확대에 나설 방침이다.