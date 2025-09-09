“현지 극빈층에 집 17채 선물”

카카오뱅크는 임직원 봉사단 20명과 인도네시아 현지 파트너 은행인 슈퍼뱅크 직원 30여명을 포함한 50명 규모 봉사단을 꾸려 교육·주거 환경 개선 활동(사진)을 했다고 9일 밝혔다.

이번 봉사활동은 지난 8월 31일부터 9월 6일까지 인도네시아 땅그랑시 라젝 지역에서 진행됐다. 봉사단은 열악한 주거 환경에 놓인 극빈층 가정을 지원하기 위해 17개의 주택 건축에 직접 참여했다. 이번 활동을 위해 카카오뱅크는 NGO 한국해비타트에 3억원을 기부했다.

교육 환경 개선 활동도 진행했다. 봉사단은 라젝 지역 박띠 퍼르띠위 중학교에 최신 컴퓨터 21대와 기자재를 기부해 정보통신기술(ICT) 교실 ‘카카오뱅크 ICT LAB(랩)’을 조성했다. 약 200명의 학생이 다니는 이 학교는 그동안 ICT 인프라가 부족해 한 대의 컴퓨터를 15명 이상이 나눠 써야 하는 상황이었다. 이번 지원으로 학생들이 최신 ICT 전용 교실을 갖추게 됐다. 교류 프로그램도 마련됐다. 봉사단은 학생들에게 한국어로 이름 쓰는 방법을 가르치고, 딱지놀이와 공기놀이, 한국 전통부채에 그림 그리기 등 한국 전통 놀이를 함께 즐겼다.

봉사에 참여한 카카오뱅크 직원은 “비록 힘든 작업이었지만 안전한 보금자리를 마련해드릴 수 있어 뿌듯했다”고 말했다. 정호원 기자