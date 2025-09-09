지난해 6월 조기 총선 후 들어선 정부 연달아 의회 불신임 극좌 정당, 9일 탄핵안 발의 예고…극우 정당은 새 총선 요구 마크롱, 조만간 후임 총리 임명…좌파 총리 세울지 관건

[헤럴드경제=김지헌 기자] 프랑스 정부가 8일(현지시간) 하원의 불신임 결정으로 9개월 만에 해산하게 되면서 에마뉘엘 마크롱 대통령이 또다시 정치적 고비를 맞게 됐다.

임기 중 역대 최저 지지율을 기록하고 있는 데다 야권으로부터 사임·탄핵 압박까지 받고 있어 이 위기를 돌파할 묘수를 찾을지 관심이다.

프랑스 하원 의원 574명(3명 공석) 중 절반을 훌쩍 넘긴 364명은 이날 프랑수아 바이루 총리가 이끄는 정부에 불신임 표를 던졌다.

현재 하원의 양대 축인 극우 국민연합(RN)과 좌파 연합을 구성하는 정당들이 모두 불신임에 표를 던졌고 우파 공화당(LR) 내에서도 일부가 정부 불신임에 동참했다.

투표 결과는 현재 프랑스 의회 지형상 예견된 일이었다.

마크롱 대통령은 지난해 6월 치러진 유럽의회 선거에서 극우 RN이 프랑스 내 1위를 차지하자 RN의 세 확산을 저지하겠다며 전격 의회를 해산하고 조기 총선을 결정했다.

결과는 마크롱 대통령에게 오히려 불리했다. 중도 범여권은 의회 내 다수당 지위를 잃었고, 오히려 좌우 양 진영의 의석수만 키워줬다. 어느 정치 세력도 절대 과반을 차지하지 못한 상태에서 범여권은 좌우 양 진영이 손만 잡으면 언제든 흔들릴 수 있는 불안한 위치에 놓인 셈이다.

당시 총선에서 1위를 차지한 좌파 연합은 마크롱 대통령에게 좌파 출신 인사를 총리로 지명하라고 요구했다.

마크롱 대통령은 좌파에 정부 운영권을 넘겨줄 수 없다며 이 요구를 거부하고, 범여권과 그나마 결이 비슷한 공화당 출신 미셸 바르니에 총리를 임명했다. 바르니에 정부는 그러나 하반기 예산안을 두고 야당과 갈등을 빚다 출범 3개월 만에 하원의 불신임을 받아 무너졌다.

이후 마크롱 대통령이 찾은 후임자가 자신의 오랜 우군이자 중도 진영 인사인 바이루 총리다.

그 역시 의회 내 야당의 협조를 얻는 데 실패한 채 바르니에 총리보다 더 강경한 긴축 정책을 추진하다 전임자와 같은 전철을 밟게 됐다.

야당은 이 모든 상황의 근본적인 책임을 마크롱 대통령에게 돌리고 있다.

마크롱 대통령 때리기에 가장 앞장선 건 극좌 성향 굴복하지않는프랑스(LFI)다.

이 당의 마틸드 파노 의원은 “우리는 동일한 정책을 계속할 또 다른 총리를 원하지 않는다. 지금 국가가 직면한 문제는 국민 주권을 존중하지 않는 대통령의 퇴진”이라며 당이 9일 의회에 대통령 탄핵안을 발의할 것이라고 밝혔다.

LFI와 좌파 연합을 구성한 상대적 온건 성향의 녹색당이나 사회당은 좌파 출신 총리 임명을 촉구하고 나섰다.

녹색당의 마린 통들리에 대표는 엑스(X·옛 트위터)에 “다음 총리는 좌파 연합 출신일 수밖에 없다. 총선 1년 만에 프랑스 국민의 표를 존중할 때가 됐다”며 “우리는 준비됐다”고 마크롱 대통령을 압박했다.

과거 프랑스 정치권의 양대 산맥을 이뤘던 사회당은 바이루 정부 붕괴를 당의 재도약 기회로 노리고 있다. 올리비에 포르 사회당 대표는 이날 TF1 뉴스에 출연해 “이 나라에는 정의가 필요하다. 이제 좌파가 이 나라를 통치할 때”라며 자신들이 정부 운영에 나설 준비가 됐음을 암시했다.

마크롱 대통령의 오랜 경쟁자로 차기 대권을 노리는 RN의 마린 르펜 의원은 의회 해산을 요구했다.

그는 이날 의회 신임 투표에 앞선 정견 발표에서 대통령의 사임은 기대하지 않는다며 대신 “법적, 정치적, 도덕적으로 (의회) 해산이 (대통령의) 의무”라고 강조했다.

현재 정당 지지율 1위를 달리는 RN 입장에선 새 총선이 실시될 경우 잘하면 의회 과반 의석을 확보할 수 있다는 계산이 깔렸다. 그 세를 몰아 2026년 초 예정된 지방선거와 2027년 대선에서도 권력을 거머쥐겠다는 구상이다.

그러나 마크롱 대통령은 새로운 의회 해산은 그다지 고려하지 않는 것으로 알려졌다.

마크롱 대통령은 이날 엘리제궁을 통한 성명에서 향후 며칠 내로 새 총리를 임명하겠다고 밝혔다.

마크롱 대통령이 어떤 인물을 내세우든 정부 붕괴에 따른 정치적 혼돈과 국가적 위기는 당분간 피할 수 없을 전망이다.