서울출입국·외국인청(청장 반재열, 이하 서울청)은 8~9월 두달간 「법무부 이민정책 설계를 위한 대국민 의견수렴」시행 계획을 발표한 이후, 지난 한달동안 서울청 SNS와 대표메일 등 온라인과 함께 서울청 방문민원인과 동포, 외국인근로자 간담회 등 오프라인 방식을 병행해 1,704건의 의견을 수렴했다고 밝혔다.

이 중 온라인이 174건, 오프라인이 1,530건으로, 대상별로는 국민이 288건, 외국인(외국국적동포 포함)이 1,416건이다.

외국인 체류자격별로는 유학(D-2)·연수(D-4) 503건, 재외동포(F-4) 208건, 결혼이민(F-6) 117건, 방문취업(H-2) 94건, 전문인력(E-1~7) 74건, 기타 420건 순으로 나타났다.

한편, 서울청은 이달 9일 한국외국어대학교에서 수도권 대학의 국내·외 대학생 및 대학 관계자 등을 대상으로 현장 간담회를 개최한다.

지난달 7일 동포 대상, 17일 외국인근로자와 간담회를 가진데 이어 이번이 세 번째다.

이날 간담회는 출입국·외국인정책본부(체류관리과) 유학비자 담당자의 최신 정책소개를 시작으로, 서울청 관리과·사범과·국적통합과 담당자들이 국내 체류 중 유의사항 안내, 졸업 후 구직·취업 분야 소개에 이어 질의응답 순으로 진행된다.

이어, 15일엔 서울대학교에서 석·박사과정 유학생 및 학교 관계자 등을 대상으로 졸업 후 취업 및 우수인재 정책에 대한 네 번째 현장간담회를 진행할 예정이다.

반재열 서울출입국·외국인청장은 “유학생은 국내 생활 경험, 전공분야 교육 등을 통해 어느 정도 사회통합이 이루어진 소중한 자원” 이라며 “매년 신규 외국인력 도입 쿼터를 확대하기보다는 국내 졸업 유학생의 활용을 늘려나가는 것이 다방면에서 유리할 수 있다.”고 강조했다.

특히, “이번 간담회는 외국인 유학생들과의 소통을 통해 국내 생활, 취업 문제 등에 있어 개선할 점이 무엇인지를 파악하는 동시에, 우리나라 대학생들과 대학 관계자의 의견도 함께 청취함으로써 이민정책이 국민 일자리나 경제에 미치는 영향 등을 함께 살펴본다는 데 그 의미가 있다.”라고 덧붙였다.