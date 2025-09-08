2700억원 규모 원격 지뢰탐지 및 급조폭발물(IED) 제거 “국산 국방 로봇 전력화 첫 사례”

[헤럴드경제=서경원 기자] 한화에어로스페이스는 방위사업청과 2700억원 규모의 ‘폭발물 탐지제거로봇’ 양산 계약을 맺었다고 8일 밝혔다.

이는 원격으로 지뢰를 탐지하거나 급조폭발물(IED)을 탐지해 제거하는 임무를 수행하는 로봇이다.

기본적으로 360도의 모든 방향에서 위험물을 다룰 수 있는 집게 조작팔과 감시장비가 탑재됐으며, 작전 상황에 따라 X-레이 투시기, 지뢰탐지기, 무반동 물포총, 산탄총, 케이블 절단기, 유리창 파쇄기 등을 부착할 수 있다.

기존에는 장병들이 직접 지뢰탐지기를 작동해서 지뢰를 찾아야 하고, 급조폭발물 제거 시에도 제거조가 투입돼야 해 인명 피해와 같은 위험에 노출됐다.

외국산 급조폭발물 제거 로봇을 일부 도입하기도 했지만 수량이 충분치 않은 것으로 전해졌다.

방위사업청은 이에 따라 지난 2017년 한화에어로스페이스와 함께 폭발물 탐지제거로봇 개발에 착수해 지난 2023년 체계 개발을 마쳤다.

폭발물 탐지제거로봇 양산은 국산 국방 로봇 전력화의 첫 사례라는 의미가 있으며, 한화에어로스페이스로서도 국내 최초로 국방 로봇체계를 양산하게 된다.

한화에어로스페이스 관계자는 “정부와 함께 다목적 무인 차량에서 쌓아온 다양한 무인화 기술 역량을 결집해 이뤄낸 성과로 대한민국의 국방력 강화는 물론 향후 해외시장 진출도 적극적으로 모색하겠다”고 밝혔다.